Heißer Asphalt für tiefe Löcher

Auch die veränderte Ampelschaltung an der Kreuzung von Wasserstraße und Ostring trug zum besseren Verkehrsfluss bei. Die Grünphase wurde um einige Sekunden verlängert. Doch immer noch gab es Autofahrer, denen das alles nicht schnell genug ging.

Von der B1 kommend hatten sie die Hinweisschilder auf die Baustelle offenbar übersehen oder einfach ignoriert. Denn auch am Dienstagvormittag schlängelten sich immer wieder Autofahrer an der Absperrung an der Wasserstraße vorbei, nutzten den Gehweg und den Fahrradstreifen, um so den Ostring zu erreichen. An den Rüffeln der Bauarbeiter störte sich niemand.

Doch damit war kurze Zeit später Schluss. Baufahrzeuge versperrten diesen Weg, denn vom Vormittag an wurde auf dem Süd- und Ostring die erste neue Asphaltschicht aufgetragen. Das Material mit dem Namen Splittmastix muss mindestens 160 Grad Celsius warm sein, damit es entsprechend in die Straße eingebaut werden kann, erklärt Heiner Glanemann von der Firma Pollmann.

Vorgewärmt wird es in sogenannten Thermomulden an der Baustelle angeliefert. „Mit dem heißen Asphalt zu arbeiten, das ist wahrlich kein Zuckerschlecken“, sagte Heiner Glanemann.

Damit der neue Asphalt eine Verdichtung von mindestens 97 Prozent erreicht, laufen unter der großen Asphaltier-Maschine Stampfer. Denn eines darf nicht passieren: Sollte Wasser in die neue Asphaltdecke einziehen, dann kann der neue Straßenbelag im Winter bei Frost aufplatzen.

Glanemanns Kollegen tragen alle Spezialschuhe mit einer dicken Sohle, sonst könnten sie nicht lange auf dem heißen Asphalt herumlaufen. In kurzen Abständen werden immer wieder die Schuhsohlen und auch Schaufeln eingesprüht. Ansonsten würde die Asphaltmasse an den Schuhen und Schaufeln festkleben.

Ist die Asphaltschicht aufgetragen, folgt eine dünne Granulatschicht. Ohne diese würde es bei Frost spiegelglatt werden. Über Nacht soll der neue Belag auskühlen, sodass heute die rechte Spur befahrbar ist und auf der linken der Belag abgefräst werden kann.

Bis Freitagmittag soll dieser Teilabschnitt im großen Straßensanierungsprogramm fertig sein. Denn schon am Samstag wird die Unnaer Innenstadt wegen des Westfalenmarktes von vielen Menschen angefahren werden.