Gutes Fundament für das Hospiz

Der erste Spatenstich liegt inzwischen drei Monate zurück. Seitdem hat sich auf den ersten Blick nicht viel auf dem Gelände an der Klosterstraße getan. Tatsächlich jedoch ist das Projekt einen großen Schritt weiter. Die vorbereitenden Arbeiten sind inzwischen so gut wie abgeschlossen. Die Baugrube wird gerade ausgehoben. Es folgen die Grundleitungen, eine Schotterschicht und eine sogenannte Frostschürze, ehe in wenigen Tagen die Bodenplatte als erstes für Laien sichtbare Element des neuen Gebäudes entsteht.

Was die Arbeiten bisher erschwert hat, war ein unebener Untergrund, wie Bauleiter Gerhard Walter erklärt. Unter anderem auch durch den Abriss des Kolpinghauses war eine große Menge Bauschutt im Boden zu finden.

Um das Grundstück für einen Bau herzurichten, galt es, eine solide Basis für das neue Gebäude zu schaffen. Dafür mussten die Arbeiter im sogenannten Rüttelstopfverfahren mehr als 200 Löcher in den Boden graben. Eine Baumaschine mit einem großen Rüssel bohrte sich bis zu fünf Meter tief in die Erde, um den umliegenden Boden zu verdrängen und somit zu verdichten. „Wir haben in den letzten Wochen etwa 500 Kubikmeter Schotter in den Boden eingearbeitet“, erklärt Bauleiter Gerhard Walter und zeigt mit dem Finger auf die vielen kleinen Erdhaufen, die als Spuren der Einstichstellen noch zu sehen sind.

Anwohner hatten angesichts der Arbeiten gar schon die Vermutung, es würden Bodenproben entnommen, und fürchteten, das Gelände sei für den Neubau vielleicht ungeeignet. Doch Gerhardt Walter kann Entwarnung geben: In den kommenden Wochen wird das Hospiz nach und nach auch in die Höhe wachsen. Derzeit geht die Heilig-Geist-Hospiz-Stiftung davon aus, dass im Oktober 2017 die ersten Gäste in das Gebäude einziehen können.

Auf rund 1000 Quadratmetern Fläche soll ein Ort entstehen, der mitten in der Stadt kranken Menschen einen würdevollen Platz zum Sterben bietet. Während im vorderen Bereich an der Klosterstraße ein zweigeschossiges Haus vorgesehen ist, wird im hinteren Bereich ein ebenerdiges Flachdach-Gebäude hochgezogen. Das Gebäude ermöglicht nicht nur die Pflege der Gäste auf einer Etage, sondern vielleicht später auch eine Erweiterung. Zunächst entstehen zehn Zimmer jeweils mit Terrasse und Zugang zum Garten. Gemeinschaftsräume, Büros, Empfang und Verwaltung sind im vorderen Bereich des Hospizes direkt an der Straße gelegen, die Gäste haben im hinteren Bereich Ruhe in ihren Zimmern. Zwei Zimmer bieten Angehörigen die Möglichkeit, im Hospiz zu übernachten. Auch gibt es Platz für ein weiteres Bett in den Zimmern der Hospizbewohner, falls dies gewünscht ist. Die Inneneinrichtung soll möglichst wenig an ein Krankenhaus erinnern. Statt steriles Weiß sollen wohnliche Farben das Hospiz zu einem Gebäude machen, das an das eigene Zuhause erinnert.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro. Die Stiftung ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Auch im laufenden Betrieb ist das Hospiz von Unterstützung abhängig, Einrichtungen wie diese dürfen letztlich nicht kostendeckend arbeiten. Spenden sind demnach eine Grundvoraussetzung für die Finanzierung.

Spenden Die Stiftung ist auch weiterhin auf Spenden angewiesen: IBAN DE85 4435 0060 0000 1339 91, BIC WELADED1UNN, Kontoinhaber: Heilig-Geist-Hospizstiftung Unna

Baustellenfundewerden zu Kunst

Unter dem Titel „2erlei und Mehr“ stellt der Unnaer Künstler Ulrich Gebhardt ab heute seine Werke im Foyer des Katharinen-Hospitals aus. Seine besondere Idee: Er verarbeitet Baustellen-Funde zu Kunst. Alles begann mit dem Abriss auf der Viktoria-Brache. Damals nahm Ulrich Gebhardt sein erstes Fundstück von einer Baustelle mit. In der neuen Ausstellung im Krankenhaus sind Funde neuerer Baustellen zu sehen. Neben Material von der Prünte-Baustelle an der Bahnhofstraße ist auch welches von der Hospiz-Baustelle an der Klosterstraße zu sehen. Unter anderem hat Gebhardt Drähte gesammelt, die er zu Figuren auf weißer Leinwand geformt hat.