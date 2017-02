Großes Lichtspektakel geplant

Denn derzeit sind noch viele Fragen in der Detailplanung zu klären. Die ursprünglich angedachte Fertigstellung für Ende des Jahres sei wohl nicht zu halten, sagt Köhnemann. Das Projekt Bahnhofsgastronomie auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs selbst befindet sich gerade in der Entwicklungsphase und Genehmigungsplanung. Der ein- bis zweigeschossige Bau wird auf einer Stahlbetonbodenplatte verankert. Der Grundriss ist auf einem rechteckigen Raster aufgebaut. Die Nutzfläche im Erdgeschoss beträgt rund 600 Quadratmeter. Dazu kommen rund 200 bis 300 Quadratmeter im Obergeschoss. Das Gebäude besticht durch unterschiedliche Ebenen.

Die Konstruktion der Baukörperhalle erfolgt in Stahlträger-Bauweise. Die Außenfassade ist als Aluminiumprofil-Fassade mit unregelmäßigen Glasfensterformaten geplant.

Erste Entwürfe für das endgültige Aussehen der neuen Bahnhofsgastronomie sind fertig. „Wir wollen viel Licht in das Innere des Gebäudes lassen“, erklärt Köhnemann. Darum wird der Architekt viel Glas verbauen. Um Licht geht es auch bei der Fassade. Darum lässt er sich seit Wochen Proben von lichtdurchlässigen und wetterbeständigen Textilien zuschicken. Hinter der Textilfassade sollen einzelne Lichtkästen für eine Beleuchtung des gesamten Gebäudes sorgen. „Jeder einzelne Kasten kann separat angesteuert werden, sodass unterschiedliche Farben und Lichtmuster darstellbar sind“, erklärt Köhnemann. Probleme mit der Bahn wird es nicht geben, solange die Zugführer nicht geblendet werden. Mit Beginn der Dämmerung soll das Gebäude in gedämpften Farben leuchten. Köhnemann kann sich diesbezüglich durchaus eine Kooperation mit dem Lichtkunstzentrum vorstellen, würde damit wahrscheinlich bei dessen Direktor John Jaspers offene Türen einrennen. Denn sowohl Jaspers als auch Jochen Stemplewski vom zugehörigen Förderverein betonten am Dienstagabend im Kulturausschuss, sich künftig stärker auch städtebaulich engagieren zu wollen.

Befahrbar ist schon jetzt ein Teil des Grundstücks von der Hammer Straße aus. „Wir haben dort den Platz hergerichtet, dass die Pendler parken können“, sagt Köhnemann.

Später, wenn das Gebäude fertig ist, wird über die Hammer Straße die Zufahrt erfolgen. Parkflächen für die Gäste werden rund um die Gastronomie vorgehalten. Auch eine Stromtankstelle ist geplant. Eine Kooperation mit den Stadtwerken ist diesbezüglich vorgesehen. Auf dem Gebäude selbst soll eine Photovoltaikanlage installiert werden.

Lediglich über den Tunnel, der bislang nur zu den Bahngleisen führt, macht sich Köhnemann seine Gedanken. Dieser Tunnel soll vom Bahnhof dann unter den Gleisen hindurch bis auf die Nordseite führen. „Aber wo soll der Tunnel hinführen – auf die Brachfläche hinter der Gastronomie?“, fragt sich Köhnemann. Sinn würde ein weiterer Tunnel neben dem am Königsborner Tor, erst dann machen, wenn auch die Schnittker-Brache erschlossen sei. Doch diese Fläche, für die es derzeit einen Bebauungsplan, aber keine konkreten Pläne gibt, wird wohl noch länger eine Brache bleiben. „Aber grundsätzlich ist der Tunnel mit der Bauverwaltung der Stadt so abgestimmt und dem stehe ich positiv gegenüber“, sagt Köhnemann.

Arbeiten, während andere essen

Rund 1,2 Millionen Euro wird das Bauvorhaben kosten, mit weiteren 1,4 Millionen Euro rechnet Köhnemann für die gastronomische Einrichtung.

Dirk Meyer, der seit 2010 in der Schwerter Rohrmeisterei das Canoe-Bier braut, wird dies künftig in Unna tun. Und nicht nur das. Bierbraukurse oder Bier-Menüs – all das, was Meyer derzeit noch an unterschiedlichen Standorten anbietet, wird er in Zukunft an einem Standort durchführen.

Mitten im Gastronomiebereich werden das Sudwerk und die Tanks stehen. Die Gäste können die internationale Küche aus heimischen Produkten genießen, während um sie herum das Bier gebraut wird. „Wir wollen die Menschen mitnehmen und ihre Neugierde wecken. Wir arbeiten, während die Gäste essen“, sagt Meyer. Und während des Essens können die Gäste das frisch Gebraute direkt testen.

Alles wird sich rund um das Thema Bier drehen. An einer Bierwand mit zwölf Zapfhähnen können sich die Gäste ihr Bier selbst zapfen. Zudem werden ein Shop, in dem Bier verkauft wird, und eine Bäckerei in das Gebäude integriert.

„Ich suche schon seit Jahren nach einem solchen Standort, an dem ich nun alles unter einem Dach habe“, sagt Meyer. Auch, wenn die Finanzierung insgesamt steht, sucht der Brauer aber noch nach Investoren als stille Gesellschafter oder Darlehnsgeber für sein Projekt in Unna. Interessenten können sich bei Dirk Meyer per Email kontakt@canoe-braumanufaktur.de melden.