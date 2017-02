Frau mit Waffe bedroht

Als sie gegen 22.45 Uhr auf ihrem Fahrrad die Platanenallee befuhr, wurde sie an der Ecke Schweriner Straße von zwei maskierten Männern, von denen einer eine Schusswaffe bei sich trug, zur Herausgabe ihres Geldes aufgefordert. Die Frau gab an, kein Geld zu haben, und fuhr mit ihrem Fahrrad davon. Die maskierten Männer seien danach zu Fuß weitergegangen. Sie sollen nach Angaben der Polizei noch Kontakt zu zwei weiteren, in der Nähe wartenden Personen gehabt haben. Ob diese Personen als Mittäter in Frage kommen, konnte die Polizei bisher nicht klären.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste soll ungefähr 1,65 Meter groß und zwischen 20 und 22 Jahre alt gewesen sein. Er soll mit einem schwarz-weißen Schal vor Mund und Nase maskiert gewesen sein und eine Pistole in der rechten Hand gehalten haben. Der zweite Täter wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, etwas dicker als der erste Täter. Er soll dunkel bekleidet gewesen sein und trug eine Kopfbedeckung. Zeugen dieses versuchten Raubes, die Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303/921-3120 oder 921-0 zu melden.