Erster Teich ein Auslaufmodell

Undichtigkeiten waren in den zurückliegenden Jahren mehrfach aufgetreten, und schon bei jenen Reparaturen hatten die Stadtbetriebe angemerkt, dass sie wohl nicht nachhaltig seien. Angesichts der erneuten Wasseraustritte äußert sich der Technische Betriebsleiter Ferdinand Blex allerdings noch pessimistischer: „Wir können die Versickerung nicht aufhalten, sondern nur noch verringern“, sagt Blex.

Um wirklich alle undichten Stellen zu finden, müsste der Teich vermutlich komplett abgelassen und gereinigt werden. Dabei allerdings könnte die inzwischen hochgradig brüchige Folie auch weiter beschädigt werden. Ein Teufelskreis droht.

Dabei gebe es bereits jetzt die Tendenz, dass Schäden weitere Schäden begünstigen, erklärt Blex. Sinkt infolge der Undichtigkeiten die Uferlinie, treten Besucher des Teiches auf Bereiche, in denen unter der Erde bereits Folie liegt. Führt der Kortelbach wieder mehr Wasser, läuft es dann vielleicht auch an diesen Stellen aus.

Sinkt der Wasserspiegel, wird auch in den Randbereichen Teichfolie zertreten. Foto: Drawe Sinkt der Wasserspiegel, wird auch in den Randbereichen Teichfolie zertreten. Foto: Drawe

Das Alter der Anlage – insbesondere der Teichfolie – ist der Hauptgrund für die schwierige Lage. Nach Erkenntnissen der Stadtbetriebe ist der Teich in den 60er-Jahren entstanden. „Eigentlich ist es erstaunlich, dass die Folie überhaupt so lange gehalten hat“, stellt Blex klar. Seit Jahren sei allerdings auch klar, dass der Teich in seiner heutigen Form keine Zukunft mehr hat.

Ihn von Grund auf zu erneuern, sei dabei allerdings keine rein technische Aufgabe. Seit dem Bau der Anlage haben sich auch die Gesetze verändert. Und heute wäre die Aufstauung eines Fließgewässers zu einem Zierteich nicht ohne Weiteres zulässig. Bedenklich ist eine Teichanlage wie diese auch mit Blick auf die Wasserqualität. Unterhalb des Bornekamps bohren die Stadtbetriebe für Millionen Euro einen neuen Kanal unter der Stadt durch, um den Kortelbach von seinem Missbrauch als Kloake zu erlösen. Da passe es vielleicht nicht, wenn der an sich klare Bach durch ein Becken muss, in dem gut gefütterte Enten das Wasser unnatürlich nährstoffreich machen. Derlei Dinge müssten bei Eingriffen auch mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises besprochen werden.

Was vor diesem Hintergrund machbar oder sinnvoll wäre – die Stadtbetriebe sind ratlos, bekennt Ferdinand Blex. Schon für ein nötiges „Gewässerentwicklungskonzept“ fehlt den Stadtbetrieben Geld. Die Umbauten an sich sind aus den Budgets erst recht nicht finanzierbar. Ohne einen konkreten und mit entsprechenden Mitteln gedeckten Arbeitsauftrag von der Politik bliebe den Stadtbetrieben lediglich das kurzzeitige Flicken der Folie, die kaum noch stabil genug ist, einem Flicken halt zu geben.

Dabei ist Blex die Bedeutung des ersten Teiches durchaus klar. Seit Generationen ist der „erste Teich“ in Unna ein Begriff als Treffpunkt für gemeinsame Ausflüge. „Der Teich hat über Jahrzehnte den Bornekamp geprägt“, so Blex. „Schade wäre es, wenn er einfach verschwinden müsste. Das wäre die schlechteste Lösung.“