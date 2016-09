Erst umgefahren, dann überrollt

Am Donnerstagmittag gegen 12.30 fuhr ein 69-jähriger Unnaer aus Königsborn kommend in den Kreishauskreisel ein. Er wollte mit seinem Opel in die Kantstraße fahren und übersah dabei einen 80-jährigen Unnaer, der mit seinem Fahrrad die Kantstraße überquerte. Der Radfahrer war auf dem dafür vorgesehenen Radstreifen unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß, und der 80-Jährige stürzte vor dem Opel auf die Straße. Der 69-Jährige fuhr zunächst ein Stück weiter, um rechts auf den Bürgersteig zu fahren. Dabei überrollte er den Senior noch einmal. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in eine Unfallklinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Mitte des Kreishauskreisels. Der Verunglückte wurde aber mit einem Rettungswagen abtransportiert.

Auch ein Rettungshubschrauber landete auf dem Kreishauskreisel. Der Verletzte wurde aber mit einem R ... Auch ein Rettungshubschrauber landete auf dem Kreishauskreisel. Der Verletzte wurde aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Foto: Raulf

Während Rettung und Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisel-Zu- und Abfahrten Hansastraße und Kantstraße. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer bereits am Mittwochnachmittag am Kessebürener Weg. Gegen 16.45 Uhr war eine 45-jährige Mini-Fahrerin aus Unna auf der Herderstraße unterwegs. Sie wollte nach links auf den Kessebürener Weg fahren. Dabei übersah sie den Radfahrer aus Unna, der auf dem Radweg des Kessebürener Wegs in Richtung Innenstadt fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Er trug laut Polizei keinen Helm und ist schwer am Kopf verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand etwa 5000 Euro Sachschaden.