Eingesperrt in maroder Toilette

Erbost schildert der Vater einer Zehntklässlerin, was seiner Tochter in der Peter-Weiss-Gesamtschule widerfahren ist: Die Schülerin ging während der Pause zur Toilette. Als die Tür der Kabine zugefallen war, bemerkte sie, dass von innen kein Türgriff mehr vorhanden war. Sie konnte die Kabine also nicht mehr öffnen und damit auch nicht mehr verlassen. Als sie hörte, dass Mitschüler in der Nähe waren, rief sie um Hilfe, aber vergeblich. Sie geriet in Not, da sie zu spät zum Unterrichtsbeginn kam, und versuchte, sich unter der Kabine hindurchzuquetschen. Letztlich konnte sie sich nur aus ihrer misslichen Lage befreien, indem sie über die Kabinenwand kletterte.

Schulleiter Rainer Schollas wurde am Mittwoch auf den Fall aufmerksam und bestätigte, dass an einer Tür der Griff fehle. Er habe den Hausmeister sofort angewiesen, diese Kabine zu sperren oder die Tür zu reparieren. Er wies bei dieser Gelegenheit aber auch noch einmal auf das Grundproblem hin. „Diese Toilettenanlagen wurden seit 40 Jahren nicht saniert.“ Als „unerträgliche Situation“ bezeichnete der Vater der betroffenen Schüler den Zustand der Anlagen.

Die Toiletten in städtischen Schulgebäuden, insbesondere die der Peter-Weiss-Gesamtschule, sind schon seit Längerem ein Diskussionsthema. Die Stadt als Schulträger hatte zuvor schon darauf hingewiesen, dass die Einrichtungen in Schulen auch unter unsachgemäßem Gebrauch oder Vandalismus durch Schüler litten. An 40 Jahre alten Toiletten aber sei nicht mehr viel kaputt zu machen, meint Schulleiter Schollas.

Dass es stellenweise einen Sanierungsstau gibt, streitet die Stadt gar nicht ab. Im Sommer zuletzt nannten Immobilien- und Schulverwaltung sechs Schulen, deren Toilettenanlagen einer Sanierung bedürften: die Grundschulen in Hemmerde, Lünern und am Friedrichsborn sowie die Sonnenschule, das Ernst-Barlach-Gymnasium und die Peter-Weiss-Gesamtschule. Das war im Zuge einer Inspektion aller 131 Sanitäranlagen in Unnaer Schulen aufgefallen.

„Wir bedauern, dass es zu diesem Vorfall gekommen ist“, sagt Stadtsprecherin Katja Sahmel. Der Schaden werde schnellstmöglich behoben. Für die geforderte Grundsanierung der Toilettenanlagen stehe Geld zur Verfügung. Wann sie in Angriff genommen wird, dazu könne die Stadt aber noch keine Angaben machen.