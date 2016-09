Ein sauberes Bett für den Bach

Die Nutzung des Kortelbachs als Abwasserlauf ist nach heutigem Verständnis ein Rechtsverstoß, für Unna aber derzeit noch unerlässlich. Gelöst wird das Problem auf eine Weise, die zwar vernünftig, aber nicht naheliegend erscheint. Statt einfach einen gesonderten Abwasserkanal für die Oberstadt zu bauen, planen die Stadtbetriebe einen neuen Frischwasserkanal für den Kortelbach.

Sein Wasser, das noch sauber aus den Quellen im Bornekamp quillt, fließt über diese Umleitung ungetrübt unter der Stadt hindurch. Sein altes Bachbett bleibt dagegen Kloake, mündet erst nördlich der Viktoriastraße in einen modernen Abwasserkanal. Vorteil des Verfahrens ist, dass keine Zuleitung kleinerer Abwasserkanäle umgeklemmt werden müssen. Ein Problem bleibt: Um 1855 hat Unna damit begonnen, den Kortelbach einzurohren, schließlich Häuser und Straßen darüber zu bauen. Auch der Bau des neuen Frischwasserkanals muss daher unterirdisch erfolgen.

In Münster fanden die Stadtbetriebe nun ein Unternehmen, das die ungewöhnliche Baumaßnahme durchführen kann. Die Aufträge sind vergeben. In den nächsten zwei Wochen geht es um die Details: Zwischen 14 Schachtbauwerken soll der neue Kortelbach etappenweise unter Unna hergebohrt werden. Das muss nicht zwingend in einem Fluss von Anfang bis Ende erfolgen.

Gut zwei Jahre Bauzeit setzen die Stadtbetriebe für den Neubau an. Über fünf Millionen Euro soll der Bau des eigentlichen Frischwasserkanals kosten. Planungsleistungen und die anschließende Renaturierung zwischen B1 und Katharinenschule dürften die Gesamtkosten deutlich über sechs Millionen Euro heben.

Für die Stadtbetriebe ist es ein Jahrhundertprojekt – das zweite in kurzer Folge bereits. Am 8. Oktober feiern sie die Fertigstellung des Staudamms im Bimbergtal, der Lünern künftig vor Hochwasser schützen soll. Gut zwei Wochen später soll der Neubau des Kortelbaches anlaufen.