Ein rauschendes Spätsommerfest

Tausende tanzen vor den Bühnen oder wippen zum Klang kleiner Combos. Menschenmassen schieben sich durch die Fußgängerzone und folgen den Düften der internationalen Imbissbuden oder den Farben der kunstvollen Illuminierungen. Und überall ist Live-Musik an lauen Spätsommerabenden. So muss ein Stadtfest sein, und so erlebten es die Unnaer und ihre zahlreichen Gäste. Wie viele das waren, weiß bisher niemand so genau. Die Organisatoren vom Stadtmarketing werten in den kommenden Tagen erst Zählungen aus. Doch der Gesamteindruck passt zu einer ersten sehr positiven Rückmeldung der Wirte. Deren Bilanz dürfte der zeitweise verregnete Sonntag nicht mehr geschmälert haben. Die der Trödler, die sich und ihre Waren vor dem Regen in Hauseingängen schützen mussten, leider schon. Das Dach der Bürgerhalle schützte am Sonntag den sehr gut besuchten Büchermarkt des Lions Clubs Unna Via Regis. Der Club rechnet wieder mit guten Erlösen für den guten Zweck.

Viele Bücher bringen viel Geld für den guten Zweck: Der Büchermarkt des Lions Clubs Unna Via Regis war an allen drei Stadtfesttagen ein Besuchermagnet.

Für die letzten der über 100 Stunden Musik – vorwiegend „made in Unna“ – klarte das Wetter am Sonntagnachmittag noch einmal auf. Seinen Höhepunkt erreichte das Stadtfest wohl am Samstag, als sommerliche Temperaturen und ein prall volles Bühnenprogramm die Menschen zu Tausenden in die Innenstadt lockten. Neben beliebten Bands mit regionalem Bezug wie „Coffee, Cake & Sugar“, „Mad Andy & the B`s“ oder „Blue Thumb“, gab es aber auch viele Angebote jenseits der Hauptbühnen, die für Unterhaltung sorgten.

Kampfsportlerin Michéle Thompson-Gruber brach mit ihrem Fuß 22 Melonen und damit einen Rekord.

Nicht nur Michéle Thompson Gruber do Sacramento und Familie zeigten ihr akrobatisches Können, Meditation und ihre Fähigkeit, Steinplatten und Bretter zu zerteilen, sondern auch ihre Schüler. Allen voran demonstrierten die Kuk Sool-Kids, was sie schon alles für Würfe, Schläge und Griffe beherrschen. Das beeindruckte die zahlreichen Zuschauer, die die Diarbietungen der jungen Kampfsportler verfolgten. Meisterin Michéle widmete sich schließlich auch noch einem Rekordversuch – und zwar mit Erfolg: Mit schwungvollen „Roundhouse Kicks“ zerschmetterte sie insgesamt 22 Wassermelonen. Dafür erntete sie Begeisterungsstürme vom Publikum.

Kirsten Schmerder traute sich: Die junge Frau war einer der 200 Menschen, die sich über dem Platz der Katharinenkirche aus 70 Metern Höhe hinabstürzten, gehalten von einem Bungee-Seil.

Der andere Zuschauermagnet war die Bungee-Jumping-Anlage, die vor der Katholischen Kirche für viel Aufsehen sorgte. Immer wieder richteten sich die Blicke und die Smartphones in den Himmel, wenn sich jemand fallen ließ. 200 Springer nutzten diese Gelegenheit. Fast ebenso viel Aufmerksamkeit wie Menschen im fast freien Fall erzeugte die „Clan Lamont Pipe Band“, die standesgemäß im Kilt mit Dudelsäcken durch die Innenstadt marschierte und jedes Mal einen ganzen Schweif an Zuhörern hinter sich her zog. Auch das andere Orchester aus Waalwijk, „De Halve Zoole“, amüsierte die Besucher mit schwungvollen Auftritten.

Gemütlich wurde es auf dem Kirchplatz bei Moselwein und Musik von „Sir Duke“, vor allem aber im Nicolaiviertel, wo das „Barrelhouse Trio“ die passende Musik für einen Abend unter dem erleuchteten Baum bot. Wer es lieber etwas härter mochte, kam an der Bühne von Ton e.V. mit Metal- und Punk-Bands wie „Countercast“, „Somerwhere In Nowhere“, „Entropy“ oder dem Nachwuchs von „Time To Rise“ oder „The Harrison Comparison“ auf seine Kosten.

Musik für Genießer: Lulo Reinhard und das Andre Krengel Quartett spielten beim Reso- und Slidegitarrenfestival.

23 gerettet,20 abgeschleppt

Das Einsatzgeschehen am Stadtfestwochenende war überschaubar. Mit nur 23 Rettungseinsätzen gelten die Haupttage Freitag und Samstag als sicher und ruhig angesichts tausender Menschen. Wer hingegen das allgemeine Risiko erhöhte, indem er ein Auto in einem Rettungsweg parkte, musste mit dem Abschleppwagen rechnen. Diesen musste das Ordnungsamt 20 mal ordern.

Immer mehr buntes Licht

Unna findet immer mehr Gefallen am Licht: Nicht nur das Hellweg-Museum und das Dach des Skyliner am Rathaus waren kunstvoll illuminiert, sondern dieses Mal auch der Alte Markt. Das begeisterte nicht nur Horst Bresan. Jetzt denkt der Stadtmarketingchef schon an 2017: „Illumination am Lindenplatz wäre auch schön.“ Ob das umsetzbar ist, müsse aber erst geprüft werden.