Ein Einbruch und fünf Versuche

Bargeld, Schmuck und eine Handtasche haben bisher unbekannte Täter am Abend des 2. Weihnachtstages aus einem Einfamilienhaus in Massen gestohlen. Zwischen 18.30 und 21 Uhr schoben sie die elektrische Rolllade des Hauses an der Dortmunder Straße hoch und hebelten die Terrassentür auf. Sie durchsuchten fast alle Zimmer auf der Suche nach Wertsachen.

Neben diesem Einbruch gehören fünf Versuche zur Bilanz der Weihnachtstage, die die Polizei am Dienstag veröffentlichte. In einem Fall ist der Verdächtige noch recht jung: Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Westring in Unna hörte am 1. Feiertag um 22.40 Uhr verdächtige Geräusche. Sie bemerkte jemanden, der sich an der Haustür zu schaffen machte. Die Person, die dann vom Tatort floh, sei klein gewesen, etwa 13 Jahre alt, so die Zeugin. Die Haustür war laut Polizei nach dem Einbruchsversuch verzogen und zerkratzt.

Vier weitere Einbruchsversuche gab es in Unna und Königsborn: Zwischen Sonntag um 12.30 Uhr und Montag um 11 Uhr versuchten Unbekannte, die Eingangstür des Blumengeschäfts am Ostring aufzuhebeln. Sie gelangten aber nicht hinein. Einbrecher scheiterten auch an der Eingangstür des Lebensmitteldiscounters an der Massener Straße. Diese Tat geschah zwischen Heiligabend um 14 Uhr und Dienstag um 6 Uhr. Beim Getränkemarkt an der Falkstraße liegt der Tatzeitraum noch etwas weiter zurück: Zwischen dem Freitag vor Weihnachten um 20.15 Uhr und dem Morgen des 24. Dezember um 7.15 Uhr versuchten die Täter die Eingangstür einzuschlagen. Sie schafften es nicht, obwohl sie einen Gullydeckel einsetzten. An der Dahlienstraße in Königsborn versuchten Unbekannte an Heiligabend zwischen 18 und 23.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus zu gelangen. Beim Versuch, die Wohnungstür zu öffnen, scheiterten sie aber, sie beschädigten lediglich den Schließzylinder.