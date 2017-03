Dubioser Finanzmakler schweigt

Im Sommer 2016 brauchte Unister-Gründer Thomas Wagner dringend Geld. Er ließ sich auf einen dubiosen Deal ein – und wurde betrogen. Der Vermittler des Kredits, ein 69 Jahre alter Finanzmakler aus Unna, schwieg gestern beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Leipzig zu den Betrugsvorwürfen.

Der Angeklagte werde derzeit keine Angaben machen, sich aber wohl später in dem Verfahren noch äußern, sagte dessen Anwalt Martin Habig bei Prozessbeginn. Also hörte der Unnaer – Bürstenhaarschnitt, hellblauer Pullover, schlabberige Jeans und Sakko – zunächst nur zu, wie Ankläger Dirk Reuter von der Generalstaatanwaltschaft Dresden ihm den zweifachen Betrug erst an einer Architektin aus Menden und dann am Unister-Gründer vorwarf.

Der Unnaer soll zwei sogenannte „Rip-Deals“ eingefädelt haben. Dabei werden Menschen geprellt, die sich abseits von Banken einen Kredit erhoffen. In einem ersten Fall fiel laut Staatsanwaltschaft eine Immobilienmaklerin aus Menden dem Angeklagten zum Opfer, im zweiten Fall der Unister-Chef.

Wagner hatte demnach im Sommer 2016 in der Hoffnung auf einen Kredit für sein klammes Leipziger Unternehmen einem angeblichen israelischen Diamantenhändler in Venedig 1,5 Millionen Euro übergeben. Das Geld sollte als Sicherheit für ein Darlehen über 15 Millionen Euro dienen. Wagner sei allerdings ein Koffer mit Falschgeld angedreht worden.

Auf der Rückreise aus Italien starb Wagner zusammen mit drei weiteren Menschen bei einem Flugzeugabsturz in Slowenien. Unmittelbar danach meldete Unister Insolvenz an. Wer der angebliche israelische Diamentenhändler war, ist noch immer unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Hinter den „Rip-Deals“ stecken nach Angaben der Ermittler Banden aus den Balkanländern.

Die ebenfalls betrogene Architektin sagte: „Für mich war das eine ganz abgekartete Geschichte.“ Sie habe zwar Zweifel an der Seriosität des Ganzen gehabt, aber der Angeklagte habe sie „massiv und mit Händen und Füßen bearbeitet“, dass alles seine Richtigkeit habe.

Der Prozess gegen den Unnaer Finanzvermittler wird heute fortgesetzt. Dann sollen Unister-Mitarbeiter als Zeugen gehört werden, die laut Anklage von Wagners Plänen wussten – und ihm abgeraten haben. dpa