Drei Fälle von Brandstiftung

Beim Brand an einem Reifenservice in der Nähe des Evangelischen Krankenhauses grenzte die Feuerwehr das Ausmaß der Zerstörung auf einen Stapel Altreifen und eine Kunststoff-Gartenbank ein. Inwiefern ein daneben geparkter Anhänger beschädigt wurde, war nach dem Einsatz in der Nacht zu Sonntag nicht klar. Zumindest die Gebäude und einen ziemlich nah am Brandherd abgestellten Kleinwagen konnte die Feuerwehr aber vor den Flammen retten.

Gegen 22.10 Uhr am Samstagabend war der Brand auf dem frei zugänglichen Firmengelände gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, die Massener Straße war zeitweilig gesperrt. Die Polizei übergab den Fall an einen Sachverständigen der Kripo. Gegenwärtig sei von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen, doch die Ermittlungen laufen weiter.

Es war nicht der erste Einsatz, den die Feuerwehr am Wochenende wegen eines Brandstifters hatte. Bereits in der Nacht zuvor musste sie zweimal in kurzer Folge zum Westfriedhof. Gegen 18.50 Uhr war dort ein Kompostbehälter in Brand geraten, gegen 19.30 Uhr ein Stapel Altholz. Auch hier geht die Polizei von absichtlicher Zündelei aus. Wer in einem der Fälle etwas gesehen oder gehört hat, gebe seine Hinweise bitte unter 02303/921-3120 oder -0 an die Polizei.

Zweimal musste die Feuerwehr aber auch zu Fehlalarmen ausrücken. Nach Alarmsignalen von Brandmeldeanlagen ging es zunächst am späten Samstagabend mit Blaulicht und Martinshorn in die Innenstadt, weil ein Brand in der Tiefgarage unter Woolworth und Schuhhaus Hammerschmidt zu befürchten war. Vermutlich hatte aber die Technik ein Fehlsignal geschickt. Auch ein Alarm aus einem Bürogebäude an der Massener Straße am frühen Sonntagmorgen hat der Feuerwehr außer dem Ausrücken kein Handeln abverlangt.