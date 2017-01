Dorf hofft noch auf Infrastruktur

Sebastian Schmidt, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Lünern-Stockum, erinnerte am Sonntag beim Neujahrsempfang an einige „Rückschläge“, die die dörfliche Gemeinschaft habe hinnehmen müssen: Das Ende der Arztpraxis liegt schon länger zurück. Die Schließung des Lebensmittelgeschäfts und der Filialen von Sparkasse und Volksbank sind aktuelle Probleme. An Lösungen arbeite man „mit Hochdruck“, sagte Schmidt. „Wir sind guter Dinge“. Ortsvorsteherin Anja Kolar bestätigt, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen konkrete Gespräche führe. Details wolle sie bald öffentlich machen. Apropos Hoffnung: Mit Peter Westergerling konnte der SPD-Bundestagsabgeordnete und -Unterbezirksvorsitzende Oliver Kaczmarek am Sonntag einem Neuzugang für den SPD-Ortsverein das Parteibuch überreichen.

Zuvor dankte Anja Kolar einem der vielen für Lünern Engagierten, Adolf Küppers, für sein Engagement, nicht nur für den TVE, sondern auch für das Kartoffelfest und die Nachbarschaftshilfe. Küppers sei ein „Urgestein des Sports“ und stehe vor allem für Hilfsbereitschaft.

Küppers habe seinerzeit jungen Sportpolitikern wie ihm gezeigt, was Verantwortung bedeutet, sagte der Landtagsabgeordnete Hartmut Ganzke. Er stimmte die Zuhörer auf die Landtagswahl im Mai ein und ging auch selbstkritisch auf die SPD auf Kreisebene ein. Politiker dürften nie vergessen, dass sie nicht unfehlbar seien, so Ganzke, selbst Kreistagsmitglied. Fehler im Umgang mit der gescheiterten Stiftung für Haus Opherdicke einzugestehen, sei wichtig gewesen. Diese Geschichte müsse nun „haarklein aufgearbeitet“ werden, damit sich ein solcher Fehler nicht wiederhole.

An der Aufarbeitung will sich auch die SPD in Lünern beteiligen. Sebastian Schmidt lud zur Sitzung des Ortsvereins am 31. Januar ab 19 Uhr im Ludwig-Polscher-Haus ein. Sie sei öffentlich, und Dirk Kolar als Kreistagsmitglied werde Rede und Antwort stehen.