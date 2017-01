Die Unnaer werden zahlreicher

Unna hatte zum Stichtag 30. Juni 2015 exakt 59.111 Einwohner. Das ist die Zahl, die auf dem Zensus 2011 und dem nordrhein-westfälische Statistikdienst IT.NRW beruht. Von 61.004 Einwohnern geht die Stadt nach ihrem eigenen Melderegister aus. Welche Einwohnerzahl nun richtig ist, diese Frage muss das Bundesverfassungsgericht klären (Text unten).

Rund 3000 Personen meldeten im vergangenen Jahr ihren ersten Wohnsitz in dieser Stadt. 2600 Menschen (2015: 3518) dagegen kehrten Unna den Rücken. 2015 waren das noch 3393. Zieht man die Zahlen der Erstaufnahmestelle in Massen hinzu, dann sind im Laufe des vergangenen Jahres insgesamt 10932 Menschen nach Unna gekommen, 10876 haben die Stadt dagegen verlassen. Da die bereinigte Zahl der Zuzüge, also die, die tatsächlich in Unna gemeldet sind, immer noch die der Wegzüge übertrifft, wächst Unna langsam aber sicher weiter. Darum bleibt die Forderung der Politik nach neuem und vor allem bezahlbaren Wohnraum für Singles und auch junge Familien bestehen. Und die Einwohnerzahl wird in diesem Jahr weiter steigen, denn Unna erhält erstmals fest zugewiesene Flüchtlinge mit Bleibeperspektive. Bei der Stadtverwaltung rechnet man mit 150 bis 200 anerkannten Asylbewerbern.

Wer in Unna geboren wird, wird nicht automatisch Bürger dieser Stadt. Das Katharinen-Hospital als eines von nur noch wenigen Krankenhäusern mit einer Geburtsstation in der näheren Umgebung hat im vergangenen Jahr mehr als 1000 Säuglingen auf die Welt geholfen. Insgesamt sind in Unna im vergangenen Jahr 1023 Geburten (Vorjahr 1054) zu verzeichnen gewesen. 504 (Vorjahr 466) von ihnen sind als Neubürger in Unna angemeldet worden. Rechnet man nun alle Geburten, Sterbefälle (481), Zu- und Wegzüge inklusive die der Flüchtlinge zusammen, dann muss von einem Plus von 79 Einwohnern ausgegangen werden. So müsste die aktuelle Einwohnerzahl bei rund 61.080 liegen.

Ein leichter Rückgang ist dagegen bei den Eheschließungen zu verzeichnen. 256 Paare gaben sich im Jahr 2016 in Unna das Ja-Wort. 283 Eheschließungen gab es 2014, 250 Ehen wurden 2013 im Standesamt Unna geschlossen, 2012 waren es 261 Paare, die in Unna den Bund fürs Leben geschlossen haben, 2011 waren es 270. Ein Mal beurkundeten die Standesbeamten das gleichgeschlechtliche Äquivalent zur Ehe, die sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaft. Im Vorjahr waren es vier. Seit inzwischen sieben Jahren sind Eheschließungen in Unna nicht nur dienstags bis freitags, sondern einmal pro Monat auch am Samstag möglich. Diese Termine sind trotz der um 66 Euro höheren Kosten bei Paaren beliebt.

Grundsätzlich haben Heiratswillige in Unna die Wahl zwischen drei Trauorten mit jeweils eigenem Ambiente. Neben dem Trauzimmer im historischen Gebäude des Standesamtes stehen das Nicolaihaus und der Säulenkeller im Lichtkunstzentrum zur Verfügung. Aber auch Schloss Heeren oder Haus Opherdicke sind bei Heiratswilligen beliebt. Paare, die sich trauen lassen, müssen nicht zwingend das Standesamt ihres Wohnortes für die Eheschließung wählen.

Sondertermine An folgenden Samstagen bietet das Standesamt in diesem Jahr Eheschließungen an: 18.02.; 18.03.; 22.04.; 13.05.; 10.06.; 8.07.; 19.08.; 16.09.; 14.10.; 18.11. und 9.12. Diese Trauungen finden im Trauzimmer des Standesamtes, Klosterstr. 12, statt.

Zensus-Entscheid steht aus

Wie viele Einwohner die Stadt Unna offiziell hat, ist eine Frage, die das höchste deutsche Gericht beschäftigt. Von einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hängt eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushalts ab. Unna hatte zum Stichtag 30. Juni 2015 exakt 59.111 Einwohner oder exakt 61.004 Einwohner. Die kleinere Zahl ist die, die auf Basis des Zensus aus dem Jahr 2011 ermittelt wurde. Die Stadt Unna aber geht davon aus, 1893 Einwohner mehr zu haben. Die Stadt beruft sich dabei auf die Zahl, die sich aus ihrem eigenen Melderegister ergibt., die der nordrhein-westfälische Statistikdienst IT.NRW veröffentlicht. Einige Kommunen zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit dieses Zensus, bei dem kommunale Daten mit Hochrechnungen verbunden worden waren, und haben deswegen Klage eingereicht. Über die werden eventuell in diesem Jahr die Richter beim Bundesverfassungsgericht entscheiden. Denn diese Klage hat auch Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen, die die Stadt erhält. Bis zur Schließung des Durchgangslagers in Massen-Nord gab es zahlreiche Menschen, die dort als Neuankömmlinge gemeldet wurden, sich aber nicht abmeldeten, als sie Massen-Nord verließen. Um diese Personen hatte die Stadt ihre Bevölkerungsberechnung aber schon bereinigt, und trotzdem kommt sie auf mehr Einwohner als IT.NRW.