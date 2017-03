Die Geschichte des Unister-Neppers

In Komplizenschaft mit einem angeblichen Diamantenhändler aus Israel wurden den jeweiligen Opfern hohe Kredite zugesichert, die ihnen Banken und seriöse Kreditunternehmen zuvor verwehrt hatten. Gegen eine Sicherheitsleistung von jeweils zehn Prozent sollten sie ein Viertel der Darlehenssumme sofort in Schweizer Franken, den Rest per Überweisung bekommen.

Die Leipziger Volkszeitung, die den Prozess vor Ort live verfolgt, beschreibt die Zeugenaussage der Mendenerin als hochemotional. Im Zeugenstand berichtet die 56-Jährige davon, wie sie im Juni 2016 – genau einen Monat vor dem Unister-Deal – gemeinsam mit dem Unnaer Angeklagten in ein Nobelhotel nach Slowenien fliegt, ihre Erbschaft von 100.000 Euro in der Tasche. Wie der angebliche Diamantenhändler dann auf einem Parkplatz einen Koffer voller Schweizer Franken unter die Nase hält, ihre 100.000 Euro nimmt und sich in seinem Jaguar aus dem Staub macht.

Sie beschreibt, wie sie merkt, dass sich in dem Koffer nur wenige echte und eine Menge falsche Banknoten befinden und wie ihre Welt zusammenbricht. Der Unnaer habe ihr dann den Unwissenden vorgespielt, ihr immer wieder versichert, dass es sich nur um ein Versehen gehandelt habe, dass er seinen Israeli so nicht kenne, und dass sich schon alles aufklären werde. Dass der 69-Jährige gelogen hat, ist nun klar.

Über den Kreditmittelsmann und vermeintlichen Drahtzieher aus Unna ist wenig bekannt. Es gibt Spekulationen darüber, dass sich der Verdächtige aus eigener Geldnot in die Welt der windigen Finanzvermittlungsgeschäfte begeben hat. Seine unternehmerische Vorgeschichte zeugt jedenfalls von Pleiten und Konkurs.

Firmen des Angeklagten gingen pleite

Recherchen unserer Zeitung haben ergeben, dass er als einer von zwei Geschäftsführern der am 28. Dezember 1998 gegründeten Thomsen GmbH mit Sitz in Heitersheim auftaucht. Geschäftsgegenstand der Firma ist demnach die Herstellung und der Vertrieb von therapeutischen orthopädischen Schlaf- und Liegehilfen gewesen.

Aus weiteren Handelsregisterauszügen (Auszugsjahr 2009) wird ersichtlich, dass die Firma am 25. März 2008 bei einer Sitzverlegung (Auszug von 2009) weiterhin den Unnaer in der Position des Geschäftsführers ausweist. Am 8. April vergangenen Jahres schließlich wurde die Thomsen GmbH „wegen Vermögenslosigkeit gemäß § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen“, teilt ein Sprecher des zuständigen Registergerichts am Amtsgericht Freiburg mit. Die Firma nutzt jedoch immer noch denselben Internetauftritt und firmiert nunmehr unter dem Namen Thomsen Europe GmbH. Der Unnaer taucht nicht mehr als Geschäftsführer auf, die Firma läuft allein auf den anderen Geschäftsführer der ehemaligen Thomsen GmbH und vertreibt weiterhin orthopädisches Zubehör. Gegenüber unserer Zeitung wollte sich der aktuelle Geschäftsführer jedoch nicht äußern.

Darüber hinaus taucht der angeklagte Unnaer am 19. Juni 2009 als Vorstand der Heisinger Holding AG (vormals. Ronco Grundbesitz AG, Düsseldorf) mit Sitz in Essen auf. Als Geschäftsgegenstand der Firma wird Folgendes angegeben: Der Erwerb und die Veräußerung von Grundbesitz sowie die Verwaltung eigenen Grundbesitzes und eigener sonstiger Vermögenswerte sowie der Erwerb von Firmenbeteiligungen, der Übernahme von Treuhandaufgaben, Bautätigkeiten, der Vermögensverwaltung, der Unternehmensberatung und der Wirtschaftsberatung. Am 29. Oktober 2010 wird die Gesellschaft ebenfalls wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.

Anhand der Finanzdaten sei bereits zum Zeitpunkt des Unister-Deals ersichtlich gewesen, dass bei Geschäften mit dem Unnaer Finanzvermittler Vorsicht geboten ist, berichtet auch das Finanzdatenportal Creditreform. Genau wie bei der Mendener Maklerin im Kleinen, muss der Finanzdruck bei Unister im Großen enorm gewesen sein, um sich auf derart undurchsichtige Geschäfte einzulassen.

Angeklagter will nächste Woche aussagen

Der vermeintliche „Diamantenhändler“ prellt schließlich die Unister-Chefs auf dieselbe Art in Venedig um 1,5 Millionen. Am Mittwoch sagten nun noch mehrere Unister-Mitarbeiter als Zeugen aus, dass sie mehrfach von dem fragwürdigen Kredit-Deal abgeraten hätten. Das Ganze sei ihnen hochgradig unseriös vorgekommen. Einer der Mitarbeiter schrieb gar nach einem Treffen mit dem Angeklagten an Wagner: „Ich glaube, wir haben mit der Mafia gesprochen.“

Der Angeklagte will sich nächste Woche zu den Vorwürfen äußern. „Es wird etwas umfangreicher werden“, kündigte sein Anwalt demnach an. Der Prozess wird am kommenden Mittwoch fortgesetzt.

Die Unister Holding Der Leipziger BWL-Studenten Thomas Wagner gründet Unister im Juli 2002. Das Unternehmen betreibt und vermarktet Webportale, vor allem im Reise-, Finanz-, Automobil-, Immobilien- und Social-Media-Bereich. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hatte 2010 etwa 1670 Angestellte und machte einen Jahresumsatz von rund 227 Millionen Euro. Danach geriet Unister durch verschiedene Rechtsstreitigkeiten in Schräglage, seit dem 18. Juli 2016 befindet sich das Unternehmen im vorläufigen Insolvenzverfahren.

Die faule Maschemit den Rip-Deals

Gegen Zahlung von zehn Prozent der Kreditsumme, in Euro werden 25 Prozent des Darlehens sofort in Schweizer Franken überreicht, der Rest soll überwiesen werden. So lautete der Rip-Deal, den der Angeklagte aus Unna vermittelte. Zu den Zinsbedingungen ist nichts bekannt. Das ist aber auch überflüssig, zumal schon das erste Viertel des Darlehens nur in Falschgeld übergeben und der Rest niemals überwiesen wurde. Eigentlich ein simpler Falschgeldtrick. „Im Grunde erinnert die Rip-Deals-Masche ein wenig an betrügerische Email, die sofort zu löschen sind“, sagt Dr. Michael Dannebom. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Kreis Unna kennt solche kriminellen Taktiken und kann nur zur Vorsicht mahnen. „Es muss schon eine ziemliche Notlage bestehen und ein Stück Naivität gehört auch dazu, um so einem Ansinnen überhaupt zu folgen“, sagt der Finanzexperte. „Emails mit derart verdächtigem Inhalt sollten gar nicht geöffnet, sondern sofort gelöscht werden“, rät Dannebom. Wem solche Deals persönlich angeboten würden, sollte in jedem Fall die Polizei informieren und diese windigen Praktiken anzeigen.

So wurde der Mann aus Unna gefasst

Die Ermittlungen im Fall Unister, die von der Polizeidirektion Dresden aus geführt worden sind, führten schließlich auf die Spur des damals 68-jährigen Mannes aus Unna. Im Sommer 2016 erging dann aus Dresden das Amtshilfeersuchen an die Kreispolizeibehörde in Unna. „Die Kollegen hatten unsere Unterstützung in dem Fall angefordert und wir haben dann die Vorermittlungen durchgeführt“, sagt Thomas Röwekamp. Der Polizeisprecher erinnert sich noch gut an die Ermittlungen. „Wir haben zunächst die Daten abgeglichen und uns versichert, dass der Verdächtige auch dort wohnt, wo er gemeldet ist.“ Indizien dafür lieferten auch auf den Mann zugelassene Fahrzeuge. Im Zuge der Ermittlungen, haben sich Beamte in Zivil ebenfalls an der Meldeanschrift des Mannes davon überzeugt, dass er tatsächlich dort wohnt und beobachtet, zu welchen Zeiten der Verdächtige zu Hause anzutreffen sei und dadurch einen Zeitpunkt für den Zugriff festgelegt. „Am Tag der Festnahme sind auch Kollegen aus Dresden hier gewesen, wir haben sie mit Kräften unterstützt und konnten den Mann dann auch tatsächlich an der Anschrift festnehmen“, so Röwekamp.