Der Fluglärm rückt Unna näher

Die Flughafengesellschaft prüft zurzeit eine Verlegung der sogenannten Landeschwelle. Sie markiert den Punkt, ab dem Flugzeuge, die mit dem Instrumentenlandesystem herangeführt werden, erstmals den Boden berühren sollen. Zurzeit lassen die Markierungen einen Puffer. Theoretisch könnte man die Flugzeuge, die über Unna hereinkommen, auch 300 Meter früher aufsetzen lassen. Doch um in Dortmund früher am Boden zu sein, müsste auch der Anflug über die Wohngebiete in Unna bereits in geringerer Höhe erfolgen.

Die Gedankenspiele des Flughafens haben für ihn eine gewichtige strategische Bedeutung. Mit einem „richtigen“ Ausbau der Piste ist in den nächsten zehn Jahren wohl nicht zu rechnen. Der Trick, die bestehenden Reserven aufzulösen, könnte aber eine Übergangslösung sein, die die Landung größerer Flugzeuge ermöglicht.

Als offizielle Pistenlänge gibt der Flughafen in Dortmund den Wert von 2.000 Metern an. Wer es genauer wissen will, muss verschiedene Maßstäbe anlegen. Das Bauwerk aus Asphalt ist insgesamt sogar 2.120 Meter lang. 60 Meter entfallen aber an beiden Enden als Sicherheitsbereich, wodurch sich die verfügbare Startlaufstrecke von 2.000 Metern ergibt. Die nutzbare Landestrecke in Dortmund ist allerdings nur 1.700 Meter lang – eben wegen der Position der Landeschwelle.

Für einen Flugzeugtyp, den ein wichtiger Kunde des Dortmunder Flughafens künftig stärker einsetzen will, ist dieser Wert etwas knapp. Wizz-Air soll dem Dortmunder Flughafen für die Zukunft jährliche Wachstumsraten um sieben Prozent in Aussicht gestellt haben – durch zwei neue Verbindungen, eine höhere Taktung, aber auch durch den Einsatz des A321neo, der die Platzkapazität pro Flug von 180 auf 230 Passagiere erhöhen würde. Zum Landen auf trockener Strecke braucht der dickere Flieger 1.630 Meter, auf nasser Bahn aber 1.875 Meter.

Technisch gesehen hat der Flughafen zwei Möglichkeiten, den A321neo auch bei Regen landen zu lassen. Zum einen könnte er den Sicherheitspuffer streichen, wenn der bereits vorhandene Anti-Rutsch-Belag von Gutachtern zertifiziert wird. Alternativ könnte eine neue Asphaltschicht mit wasserabführenden Rillen den Regenaufschlag überflüssig machen. Dies allerdings wäre eine teure Lösung, zumal während der Arbeiten an der Piste der Flugbetrieb beeinträchtigt wäre.

Eine Verlegung der Landeschwelle direkt auf den Balken am Pistenende würde die Landestrecke mit einfachen Markierungsarbeiten verlängern. Die Kosten für den Flughafen blieben vermutlich überschaubar. Den Preis dafür zahlen die Unnaer: Über drei Viertel aller Landeanflüge erfolgen von Osten her.

15 Meter tiefer über Massen

Welche Bedeutung eine Verschiebung der Landeschwelle für Unna hätte, können sich die Bewohner der Einflugschneise leicht selbst ausrechnen. Flugzeuge werden vom Instrumentenlandesystem in einem Sinkwinkel von fünf Prozent zur Piste geführt. Fünf Prozent Gefälle bedeuten fünf Meter Höhenunterschied über eine Distanz von hundert Metern am Boden. Verschiebt sich diese sogenannte Gleitebene um 300 Meter nach Osten, sind die Flugzeuge dort beim Überflug jeweils 15 Meter näher zum Boden.

Die heutigen Überflughöhen sind zum Teil aus den bisherigen Genehmigungsunterlagen des Flughafens abzuleiten. Beim Flug über die Kleistraße haben die Flugzeuge heute eine Höhe von 146 Metern über dem Grund, künftig könnten es 131 sein. An der Bergstraße, die in Anflugrichtung von Osten nach Westen die Bebauungsgrenze unter dem Einflugkorridor markiert, würde die Überflugshöhe von 114 auf 99 Meter sinken.

Zum Vergleich: Der Kölner Dom ist 157 Meter hoch, Big Ben in London misst 96 Meter und der Turm der Evangelischen Stadtkirche 88 Meter.

Pistenausbau erst ab 2025

Die Verschiebung des Aufsetzpunktes für Landungen wäre für den Flughafen Dortmund eine Übergangslösung, um die effektiv nutzbare Pistenlänge zu erhöhen. Ein Ausbau der Start- und Landebahn um 300 auf dann 2.300 Meter bleibt erklärtes Ziel des Flughafens. Gleichwohl scheint dieses Ziel noch in einiger Ferne zu liegen.

Wie ein Strategiepapier des Unternehmens aufzeigt, soll zunächst die strittige Frage einer Betriebszeitenverlängerung geklärt werden. Nachdem eine bereits erteilte Nachtfluggenehmigung vom Oberverwaltungsgericht außer Kraft gesetzt wurde, muss der Flughafen seinen Antrag überarbeiten. Bis 2018 soll eine Freigabe vom Gericht erfolgen. Für 2019 erhofft sich der Flughafen dann einen Beschluss des Dortmunder Stadtrates für einen Pistenausbau. Danach allerdings wäre ein umfangreiches Genehmigungsverfahren notwendig. Einen Abschluss erwartet die Geschäftsführung des Flughafens für den Zeitraum zwischen 2025 und 2030.