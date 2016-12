Dank für Freude in düsteren Zeiten

„Die Vorstellung war atemberaubend schön.“ – „Großes Lob an alle, die dafür sorgen, dass man dem Alltag entrissen wird.“ – „Der Circus Travados ist für mich seit über 20 Jahren fester Bestandteil der Weihnachtszeit.“ – „Eine Institution, die Unterstützung verdient.“ Zeilen wie diese gehen Melanie Talotti, der Leiterin des Circus Travados, in diesen Tagen nicht mehr aus dem Kopf, denn sie bekommt sie auf den unterschiedlichsten Wegen in den Circusbau geschickt. Mit E-Mails, Weihnachtskarten, langen und kurzen Briefen bedanken sich Menschen bei ihr und ihrem Team. Viel Lob hat der Circus Travados seit seiner Gründung durch Hartmut Hoffmeister und Doro Preuß vor 33 Jahren immer bekommen. Aber woran es liegt, dass die Rückmeldungen zum Winterprogramm in diesem Jahr irgendwie noch liebevoller wirken als sonst, kann Talotti nur vermuten. Vielleicht liegt es an der sonst so düsteren und teils so beängstigenden Zeit. An den vielen Nachrichten von Terror und Krieg, Gewalt und Kriminalität, die in den Menschen ein Bedürfnis nach Nähe und Frieden wecken, ja auch nach einer kurzen Auszeit von alldem, nach guter Unterhaltung.

Stellvertretend für die Circusschüler und die anderen Teammitglieder bedanken sich Hendrik Michalski ... Stellvertretend für die Circusschüler und die anderen Teammitglieder bedanken sich Hendrik Michalski (v. l.), Susi Keil, Melanie Talotti und Valentin Krieger.

In diesem Jahr vollendet Travados mit seinem Winterprogramm eine Trilogie: Nach den Programmtiteln „TUM“ für Mut und „VIA“ für Weg in den Jahren 2014 und 2015 geht es in diesem Winter um „FIDU“ – Vertrauen. Der Circus möchte die Menschen motivieren, Vertrauen in sich und andere zu haben. Er zeigt es mit einer Vorstellung, für deren umfangreiche Vorbereitung die Schüler gelernt haben, einander und ihren eigenen Stärken zu vertrauen.

11.000 Menschen sind der Einladung in diesem Jahr wieder gefolgt, den spannenden und unterhaltsamen Darbietungen von 120 Circusschülern in der Manege im Kurpark zu folgen. Und viele machen nun dem Circus gegenüber deutlich, dass sie dessen Arbeit nicht selbstverständlich finden. „Deswegen wollen auch wir Danke sagen für diese Unterstützung“, sagt Talotti.

Eine Rückmeldung ohne Umwege bekommen die jungen Darsteller und ihre Unterstützer täglich in Form von Applaus. Bis zu sechs mal geht der Vorhang auf am Ende der Vorstellung. „Das ist für die Kinder eine tolle Erfahrung“, sagt Talotti.

Hendrik Michalski lehrt als Choreograf die Circusschüler das Tanzen. Außerdem kümmert er sich als Te ... Hendrik Michalski lehrt als Choreograf die Circusschüler das Tanzen. Außerdem kümmert er sich als Techniker um die Beleuchtung im Circusbau.

Das „Wir“ in ihrem Dank betont Talotti, weil sie auch auf ihre Mitstreiter hinweisen möchte, von denen viele im Hintergrund mit den Kindern, mit der Technik, der Verpflegung oder den Tieren arbeiten. Jeder sehe sich als Teil des Gesamtprojekts und packe an, wo Arbeit ist. Die Tierpfleger sind gleichzeitig Requisiteure. Trainer Valentin Kriger kümmert sich auch um den Auf- und Abbau und damit um die Sicherheit der Kinder. Choreograph Hendrik Michalski bedient während der Show das Licht. Susi Keil, ein weiteres Beispiel, ist zuständig „für das ganze Rundherum“, so Talotti. Und dann sind da noch die Musiker und ganz viele ältere Schüler, die Dienst an der Kasse versehen oder den jüngeren beim Schminken und Kostümieren helfen. „Hier schaut keiner auf die Uhr, wann seine acht Stunden rum sind. Die Menschen sind mit Herzblut dabei.“

Mehr als Circus im Winter

Das aktuelle Winterprogramm hat morgen um 14 Uhr seine letzte Vorstellung. Es schließt ein erfolgreiches Jahr für den Circus Travados ab. Und diese Manege bietet regelmäßig vielen weiteren Veranstaltungen Platz. „Hier läuft das ganze Jahr über etwas“, sagt Circuschefin Melanie Talotti. Neben dem Winterprogramm gibt es Varieté-Shows – die nächste im Januar ist bereits ausverkauft. Der Frauenserviceclub Zonta mietet den Circus für Benefizveranstaltungen. Auch das Märkische Berufskolleg ist regelmäßig zu Gast. Die 100. Vorlesung der Kinderuni-Reihe war ebenso im Circusbau im Kurpark wie die Mord-am-Hellweg-Gala.