Chinesen wollen Aluwerk kaufen

Eigentlich hatte es sich das Aluwerk für die Zukunft vorgenommen, seine Produkte stärker auf den asiatischen Märkten anzubieten. Nun will ein chinesischer Branchenriese gleich das ganze Werk aufkaufen. Zhongwang ist ein Unternehmen mit 15.000 Mitarbeitern und einem Jahresausstoß von 800.000 Tonnen Aluminium. Und: Zhongwang expandiert. Auf einer internationalen Einkaufstour hat es zuletzt für über zwei Milliarden Dollar den US-Mitbewerber Aleris übernommen.

Das Interesse der Chinesen am Aluwerk Unna dürfte strategischer Art sein. Gemessen an den Produktionsvolumen in den eigenen Anlagen ist das Objekt des Interesses klein. Aber: Das Aluwerk-Unna versteht es, die Materialgüte sehr individuell an die besonderen Ansprüche der Kunden anzupassen. Im Aluwerk Unna bestellt man Klasse statt Masse.

Dass es Gespräche mit der Zhongwang Group gegeben habe, bestätigt Mehrheitsaktionär und Vorstand Thomas Wiese indirekt: Er verwies auf die Vertraulichkeitserklärungen, die vor derartigen Verhandlungen unterzeichnet werden und es ihm nun verwehren, daraus zu berichten. Zumindest erklärte er, er könne nicht bestätigen, sich bereits für den Verkauf seiner Anteile entschieden zu haben.

Auch der Verein, der Anfang 2000 den Unternehmensanteil der damaligen Stammbelegschaft übernommen hat, steigt offenbar erst jetzt in die interne Diskussion über ein Angebot ein. Am Wochenende gab es eine Versammlung, bei der die noch frisch vorliegende Offerte den Vereinsmitgliedern vorgestellt wurde. Dem Vernehmen nach sind dem Belegschaftsverein 15,5 Millionen Euro, Familie Wiese 46 Millionen Euro angeboten worden. Offiziell bestätigt werden derlei Zahlen aber nicht.

Thomas Wiese erklärt zur Einordnung, dass Kaufofferten für das Werk nichts Ungewöhnliches seien. „Mit dem, was wir hier machen, sind wir führend am Markt. Da ist ein solches Interesse durchaus normal“, sagt er. Gerade in den zurückliegenden zweieinhalb bis drei Jahren würde von Interessenten verstärkt „angeklopft“.

Eine grundlegende Aufgeschlossenheit für einen Verkauf schließt Wiese offenbar auch nicht aus. Dennoch hänge er am Werk: Er selbst hat dort seine Berufslaufbahn begonnen, ist seit 33 Jahren dort tätig und war erst vor anderthalb Jahren vom Aufsichtsrat ins Management zurückgekehrt. Allerdings sei er zuversichtlich, dass das Werk auch im Falle eines Verkaufes nicht verlagert werde. „Wir sind kein Massenproduzent, sondern liefern sehr individuelle Lösungen. Dieses Know-how lässt sich nicht einfach verlagern. Niemand hier würde für doppeltes Gehalt nach China gehen, um dort eine Produktion aufzubauen.“