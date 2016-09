Chaos kaum zu bändigen

Auch auf der „unteren“ Falkstraße zwischen Massener und Vinckestraße soll das Parken künftig etwas kosten. Aus „zwei Stunden mit Parkscheibe“ werden dann „zwei Stunden mit Parkschein“ zum Preis von 2,40 Euro. Wann die Schilder getauscht und der bereits aufgebaute Ticketautomat in Betrieb genommen werden, ist noch nicht genau bekannt. Doch schon heute bietet die Szenerie Anlass, an der Wirkung der neuen Regelung zu zweifeln. Etliche Autos stehen einfach im Parkverbot.

Noch ist der Parkscheinautomat verhüllt und außer Betrieb. Sobald die neuen Schilder geliefert sind, ... Noch ist der Parkscheinautomat verhüllt und außer Betrieb. Sobald die neuen Schilder geliefert sind, schaltet die Stadt ihn ein.

Das Viertel leidet darunter, dass mehrere heute typisch gewordene Probleme gleichzeitig auftreten. Das Wohngebiet stammt aus einer Zeit, in der selbst eine einzige „Familienkutsche“ für viele Haushalte noch ein ferner Traum war. Die spätere „Automobilmachung“ der Deutschen erzeugte einen gewissen Parkdruck aus den eigenen Reihen. Doch am EK, das sich in den zurückliegenden Jahren zu einem Gesundheitscampus entwickelt hat, gibt es auch viele Gäste: Das Krankenhaus selbst ist einer der größten Arbeitgeber in Unna. Patienten und Besucher kommen ebenfalls mit dem Auto. Neue Verkehre erzeugen zwei Ärztehäuser, eine Apotheke, ein Bäcker und die Tagesklinik des LWL. Zwei Kindergärten und die Falkschule ziehen morgens „Familientaxis“ an.

Anwohner klagen darüber, dass sich die Lage zuletzt weiter verschlimmert hätte. Wer die Falkstraße befährt, springe von Parklücke zu Parklücke. Gegenverkehr mache die Lage bisweilen chaotisch – vor allem, wenn es ein Bus oder die Müllabfuhr ist.

Ein Anlieger der Falkstraße übt schwere Kritik, die sich vor allem an die Adresse der Stadt richtet. Dort trifft sie weniger das Ordnungsamt, das für Parkregelungen und deren Überwachung zuständig ist, als die Bauabteilung. Statt den Ausbau zum Gesundheitscampus mit einem übergeordneten Bebauungsplan zu ordnen habe sie die Einzelbaumaßnahmen geprüft – und eine „Salamitaktik“ umgesetzt, bei der die Belange der Anwohner nicht ausreichend gewürdigt worden seien. „Das Wohnen beginnt auf der Straße“, hält der Anwohner den Planern im Rathaus einen Leitsatz der Stadtplanung vor.

Ob dem Planungsbüro Vorwürfe zu machen sind – Rathaussprecher Oliver Böer vermochte es nicht zu kommentieren, da die Ansprechpartner in der Abteilung am Mittwoch nicht greifbar waren. Das Ordnungsamt allerdings bemühe sich sehr wohl, zu ordnen, was sich angesichts der Gegebenheiten ordnen lässt. Dass die Parkraumregelung an der unteren Falk-straße nun nach Fertigstellung des Ärztehauses 2 an die der Holbein- und Dürerstraße angeglichen wird, sei ein solches Nachsteuern. „Und natürlich werden wir Hinweise von Anwohnern aufgreifen und die Sache im Auge behalten“, so Böer – was vielleicht die Ankündigung verstärkter Politessenpräsenz beinhaltet.

Dass zur Parkraumknappheit auch menschliches Fehlverhalten kommen mag, hält Böer für denkbar: Dass Autofahrer mit einem Wagen zwei Stellflächen nutzen, ihn direkt ins Parkverbot oder auch in eine private Grundstückseinfahrt stellen – all dies sind Dinge, die von Anwohnern geschildert werden, sich aber mit Knöllchen ahnden ließen. Beliebt sei auch die Praxis mancher Arbeitnehmer, alle zwei Stunden die Schlüssel der Kollegen einzusammeln, um gleich mehrere Parkscheiben vorzustellen. Doch auch dabei sollte man sich nicht erwischen lassen.

Verschärfte Regeln schon 2011

2011 trat rund ums Evangelische Krankenhaus ein neues Parkraumkonzept in Kraft. Das privatwirtschaftlich errichtete Parkhaus auf dem Klinikgelände spielt in diesem Konzept eine wichtige Rolle: Die 356 Stellplätze darin versprachen seinerzeit eine Entlastung für das gesamte Viertel. Maßnahmen der Stadt waren darauf angelegt, die Nutzung dieses Parkhauses attraktiver zu machen: Zum einen stellte die Stadt in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus weitere Parkscheinautomaten auf. Zum anderen setzte sie Tarifbedingungen ein, die zumindest darauf verzichteten, dem Parkhaus Konkurrenz zu machen. Mit 1,20 Euro pro Stunde zählen die Freiluftparkplätze der Stadt im Umfeld des Krankenhauses zur teuersten Kategorie und die Höchstparkdauer ist auf zwei Stunden begrenzt. In der „zweiten Reihe“ führte die Stadt seinerzeit eine Parkscheibenpflicht ein, die die Parkdauer ebenfalls auf zwei Stunden begrenzen soll. Anwohner können sich von derlei Begrenzungen ausnehmen lassen: Gegen eine Jahresgebühr von 30 Euro gibt es für sie auf Antrag einen Parkausweis. Mit ihm dürfen sie im Viertel unbegrenzt parken – sofern sie eine Stellfläche für ihren Wagen finden.

Parkhaus bietet noch Platz

356 Stellflächen bietet das 2011 eröffnete Parkhaus am Evangelischen Krankenhaus. Seine Auslastung gilt als unauffällig. Angenommen werde es gut, und am späten Vormittag könne es sogar „recht voll“ sein, beobachtet EK-Sprecherin Bettina Szallies. Doch einen Parkplatz zu finden, gelinge dort praktisch mit Garantie. Die Tarife sind differenzierter als die der Stadt, lohnen sich vor allem für Lang- und Ultrakurzzeitparker. Eine Stunde für 1,50 Euro, zwei Stunden für 3 Euro – da ist die Stadt zunächst günstiger. Dafür werden die dritte und die vierte Stunde jeweils mit einem Euro berechnet, die folgenden sogar nur mit 50 Cent, und bei zehn Euro ist ein Tageshöchstwert gesetzt. Wer schnell in die Apotheke oder zum Bäcker will, kann eine Viertelstunde kostenlos parken.