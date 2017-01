Brände mit glimpflichem Verlauf

Brände in Krankenhäusern gehören zu den bedrohlichsten Einsatzszenarien der Feuerwehr, weil in diesen Gebäuden viele Menschen versammelt sind und von diesen vermutlich nicht alle selbstständig flüchten können. Am Sonntagmorgen kam es zu so einem Fall, der allerdings glimpflich ausging: Um 4.19 Uhr schlug ein Rauchmelder Alarm, weil in einem Patientenzimmer ein Bett in Brand geraten war.

Wie es dazu gekommen ist, müssen nun Sachverständige klären. Das Personal des Evangelischen Krankenhauses handelte schnell und wirkungsvoll, löschte den Brand bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Zwei Patienten im Alter von 57 und 77 Jahren wurden zwar sofort in Sicherheit gebracht, erlitten aber dennoch eine leichte Rauchgasvergiftung.

Bereits am Samstag war eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Harkortstraße mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Auch sie kann einem Helfer danken, dass nichts Schlimmeres geschehen ist: Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hatte von der Straße aus gesehen, dass aus einem auf Kipp stehendem Fenster der Wohnung im Obergeschoss Rauch drang. Er rief die Feuerwehr. Nach dem Alarm um 16.45 Uhr rückten 42 Einsatzkräfte der Hauptwache und der Löschzüge aus Mitte, Kessebüren und Billmerich aus. Ein Trupp unter Atemschutz löschte ein noch kleines, aber stark rauchendes Feuer aus einem Möbelstück und Unrat. Was den Brand ausgelöst hat, ist auch in diesem Fall noch unklar. Die Wohnung ist vorerst nicht mehr nutzbar.

Bereits um 14.07 Uhr hatten es die Löschgruppe aus Königsborn und Massen mit einem Brand an der Döbelner Straße zu tun. Dort brannte auf etwa drei Metern Länge eine als Grenzbegrünung zwischen zwei Grundstücke gepflanzte Hecke. Die Hauseigentümer hatten den Brand schon mit Wasser aus dem Gartenschlauch unter Kontrolle bekommen. Die Feuerwehr löschte letzte Glutnester und überprüfte das Gehölz mit der Wärmebildkamera auf weitere Brandherde. Auch in diesem Fall war der Auslöser des Brandes nicht ersichtlich.