BASF übernimmt Ceresit

Vertreter von Henkel und BASF informierten die Mitarbeiter am Standort an der Hansastraße am Mittwochnachmittag über die geplante Transaktion. Wenn die zuständigen Behörden zustimmen, übernimmt BASF von Henkel das westeuropäische Geschäft für Boden- und Fliesenverlegesysteme sowie Abdichtungen. Im Fall der Ausgleichsmasse Thomsit soll BASF auch die globalen Markenrechte übernehmen. An der starken Fliesenklebermarke Ceresit will Henkel zumindest außerhalb von Westeuropa festhalten. In Deutschland und den Benelux-Ländern habe sich das Geschäft nicht entsprechend den Erwartungen entwickelt, sagte ein Henkel-Sprecher am Mittwochabend. In anderen Regionen wie Osteuropa und dem mittleren Osten hingegen solle die Präsenz von Henkel kontinuierlich ausgebaut werden, weitgehend mit der Marke Ceresit, so der Sprecher.

Die beiden Konzerne haben sich auf ein zeitlich befristetes Leasing des Produktionsstandortes Unna durch BASF geeinigt, wo Thomsit- und Ceresit-Produkte hergestellt werden. BASF wolle diesen Standort für zwei bis drei Jahre betreiben und die Produktion anschließend an anderen Standorten weiterführen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Innerhalb des BASF-Konzerns soll das übernommene Geschäft in die PCI-Gruppe integriert werden. PCI hat unter anderem ein Werk in Hamm-Uentrop. Vor allem dort soll die Ceresit- und Thomsit-Produktion ab 2019 oder 2020 weitergeführt werden. Was danach mit dem Standort Unna passiert, könne er noch nicht sagen, so der Henkel-Sprecher. In der gemeinsamen Presseerklärung heißt es: „BASF beabsichtigt, den Mitarbeitern des Geschäfts mittel- oder langfristige Beschäftigungsperspektiven innerhalb der BASF Gruppe anzubieten, soweit dies möglich ist.“

Nach Angaben von Henkel arbeiten am Standort Hansastraße derzeit etwas mehr als 100 Mitarbeiter.

Die Ehe mit Henkel hielt 30 Jahre

Die Ceresit-Produktion an der Hansastraße gibt es seit inzwischen 111 Jahren. 2005 hatte das Werk 100 Jahre Erfolgsgeschichte gefeiert. Ceresit war zu Beginn des 20. Jahrhunderts revolutionär: Der Stoff machte Zementmörtel wasserdicht, und aus dem Produktnamen wurde im Lauf der Jahrzehnte eine starke Marke. 1961 wurden die ursprünglichen „Wunnerschen Bitumenwerke“, die das Produkt entwickelt hatten, in Ceresit umbenannt. Eine ganze Reihe von Produkten wie Fliesenkleber und Bodenausgleichsmasse wurde für Handwerker und Heimwerker entwickelt. „Ceresit-Werke“ nennen Einheimische das Unternehmen an der Hansastraße noch heute, auch wenn es 1986 von Henkel gekauft wurde und fortan unter dem Konzernnamen firmierte. Mitte der 1980er-Jahre gehörte Ceresit zwischenzeitlich dem englischen Konzern Beecham, danach Henkel.

2009 kündigte Henkel die Streichung von 30 Stellen als Teil eines konzernweiten Sparprogramms an. Danach suchte Henkel nach einem Käufer. Der Konzern wollte die Marke weiterführen, die Produktion aber auslagern. Ein Geschäft kam nicht zustande, und Henkel investierte in den Standort Unna.