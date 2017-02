Ausgleichswald nicht an der B1

Nördlich der B1 in Uelzen gegenüber dem Indupark ist eine Fläche vorgesehen, die als Wald aufgeforstet werden soll. Die CDU schreibt aber diesem Areal aufgrund seiner innenstadtnahen Lage ein städtebauliches Potenzial zu und möchte deshalb an dieser Stelle keine Anpflanzungen. Um aber diese Fläche nicht brach liegen zu lassen, könnte sich das „Greening-Programm“ zur Dauergrünlanderhaltung anbieten, schlagen die Christdemokraten vor. Dieses Areal würde dann für die Dauer von zunächst fünf Jahren als Wiese genutzt und „wäre ein anerkanntes Instrument des Klima- und Umweltschutzes“, schreibt die CDU-Fraktion in ihrem Antrag.

Nach Ablauf dieser Zeit könnte dann über eine neue Nutzung nachgedacht werden. Würde die Fläche jetzt schon mit Bäumen bepflanzt werden, würde dies eine anderweitige Nutzung in der Zukunft kategorisch ausschließen. Der CDU geht es mit ihrem Antrag darum, bereits heute diese Fläche als Potenzial für Unna zu erhalten. Welches Potenzial das konkret ist, darauf wollen sich die Christdemokraten noch nicht festlegen.

Tatsache ist aber, dass der derzeit gültige Flächennutzungsplan, mit dem die städtebauliche Entwicklung für Unna gesteuert werden soll, für diese rund drei Hektar große Fläche eine Bewaldung vorsieht. Soll dieser Flächennutzungsplan geändert werden, muss es dazu einen Beschluss des Rates und die anschließende Genehmigung durch die Bezirksregierung geben.

Für die Rodung von 12.000 Quadratmeter Wald für das Hochwasserrückhaltebecken im Bimbergtal muss Ersatz geschaffen werden. Das sehen die Auflagen der Bezirksregierung für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens vor. Als Ersatz für die 1,2 Hektar vernichteten Wald müssen die Stadtbetriebe Ausgleichsflächen im Umfang von 7,7 Hektar schaffen.

Diese Ausgleichsflächen müssen nicht zwingend in unmittelbarer Nähe des Bimbergtals liegen. Zwar wurde der neue Staudamm mit Bäumen bepflanzt, allerdings reicht das nach den Vorgaben der Bezirksregierung als Ausgleich für die gerodeten Fläche nicht aus. Darum hatten die Stadtbetriebe weitere Ausgleichsflächen angekauft. Zwei Flächen liegen in Billmerich und Massen, die dritte ist die genannte nördlich der Bundesstraße 1. Vorgeschrieben sind insgesamt 4,8 Hektar neuer Wald. Die Rodung riss damals eine tiefe Wunde in das Tal, in dem Lünerner und Kessebürener Bach zusammenfließen.