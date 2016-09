Aufruf zum Bäumegießen

Die Niederschlagsmengen seien in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Wasser, das bei Starkregenereignissen plötzlich massenhaft auftritt, erreiche die Wurzeln nicht. Diese Erklärungen liefert Ralf Calovini von den Stadtbetrieben für ein Phänomen, über das im Umweltausschuss berichtet wurde. Bäume verlieren ihre Blätter wie sonst im Herbst. Auffallend sei das etwa bei Linden, aber auch bei Kastanien, für deren Braunfärbung nicht allein Mottenbefall verantwortlich sei. Dabei durchlaufen die Bäume nicht den gewohnten Zyklus der Farben. Das für den Herbst übliche Gelb und Rot lassen sie aus. „Die Blätter wechseln direkt von Grün nach Braun und fallen ab“, sagt Calovini. Ein Baum reagiere so auf Stress. Er trennt sich von dem, was er aufgrund von Wassermangel nicht mehr versorgen kann. Das war in Unna auch schon an Bäumen aufgefallen, die im Sommer starke Äste verloren, die noch das volle Blattwerk hatten.

An einigen Stellen war der Laubfall der vergangenen tage bereits so stark, dass die Stadtbetriebe mit dem Laubsauger tätig wurden. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das Anfang September schon einmal machen mussten“, sagt Calovini. Die Laubentsorgung sei eine Ausnahme gewesen, damit angekündigte Regenfälle nicht Blätterhaufen in Gullys spülen. Aber aus Calovinis Sicht müssen die Symptome, die die Bäume in Unna zeigen, sehr ernst genommen werden.

Das sah auch der Umweltausschuss so. Die Politiker einigten sich spontan auf einen Aufruf an die Bevölkerung: Die Bürger sollen Bäume an Straßen und Wegen gießen, um den Pflanzen zu helfen. Sinnvoll sei das freilich nicht überall, sagt Calovini. Die Wurzeln einer 100 Jahre alten Kastanie beispielsweise sind so weit verzweigt, dass es nichts nützen würde, Wasser in der Nähe des Stamms auszuschütten. Bei Jungbäumen aber nützten ein paar Kannen Wasser am Tag sicher viel. „Es darf natürlich kein Wischwasser in Pflanzbeeten ausgeschüttet werden“, sagt Calovini.

Grünen-Ratsherr Björn Merkord, Vorsitzender des Umweltausschusses, erklärt, es komme auch den Menschen zugute, wenn sie sich um Bäume kümmern. Schließlich trügen die Pflanzen durch Verdunstung auch zur Kühlung und damit zum Stadtklima bei. Der Anstoß kommt übrigens nicht von den Grünen: CDU-Ratsherr Bernhard Albers wies auf die braunen Bäume hin. Als Landwirt zeigt er sich sehr besorgt angesichts der Folgen des Klimawandels, die sich offenbarten. Das betreffe auch eine unerklärlich schlechte Ernte. „Da bahnt sich etwas an.“