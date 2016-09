Artistik und Didgeridoo

Der Westfriedhof ist eine strahlend schöne Kulisse für die Akrobatin Sophia Hartung und den Didgeridoo-Spieler Fedor Vitus Thadeusz Fedor. Die zwei Künstler bereichern freitags und samstags die „Stadtlichter“. Inmitten von Projektionen und Lichtobjekten werden Artistik, Musik und Märchenhaftes zum Teil des leuchtenden Ganzen.

„Mit dieser kleinen ‚Zugabe‘ möchten wir den Besuchern eine zusätzliche Freude bereiten“, sagen die beiden Künstler Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif.

Sophia Hartung ist Freitag und Samstag um 21 und 21.30 Uhr zu sehen. Aus sechs Meter Höhe hängt ein Tuch herab. Die Artistin klettert daran kunstvoll hinauf, wickelt sich ein, lässt sich herunterwirbeln, schwebt im Spagat darin und macht die Tuchakrobatik zu einem lebendigen Teil der Illumination.

Die gurrenden Laute eines Didgeridoos, gespielt von Fedor Vitus Thadeusz, lassen den Westfriedhof akustisch freitags und samstags zum australischen Regenwald werden. Am Wochenende ist zudem eine Stunde länger geöffnet. Bis 23 Uhr können die Besucher durch die Licht-Oase flanieren. Ein weiteres Bonbon: Die Besucher der Stadtlichter haben an den Samstag- und Donnerstagabenden die Möglichkeit, kostenlos den Skyspace des Zentrums für Internationale Lichtkunst zu besuchen.

Die Künstler Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif nutzen den alten Friedhof noch bis zum 25. September als Leinwand für ihre außergewöhnliche Kunst. Die sechste Auflage der Stadtlichter setzt vor allem auf das Wechselspiel von Licht und Musik, von Sehen und Hören.

Auf der Außenfassade von James Turrells Camera Obscura auf dem Platz der Kulturen wird ein Video projiziert, das mit Farben und Klängen spielt. Lichtwechsel spielen auch an den Baum-Alleen eine große Rolle, die in diesem Jahr wieder in anderen Farben erstrahlen. Auf der sogenannten Laternenwiese stehen wenige Zentimeter voneinander entfernt große Laternen im Wechsel mit ihren sechs Meter großen Pendants. Wie eine Perlenkette im Großformat reihen sich leuchtende Kugeln an meterhohen Stangen. Mannshohe Leporellos fassen sich strahlend an den Händen und leuchtende Schuhe steigen eine Treppe hinauf. Auch ein Schneeglöckchen wird neu in Szene gesetzt – diesmal vor blutrotem Hintergrund.