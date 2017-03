Alltägliche Zerstörungen nehmen zu

Vor allem im und um den Kurpark haben sich auch im vergangenen Jahr die Fälle von Sachbeschädigungen gehäuft: Unbekannte zerstörten eine Lichtinstallation, kritzelten Hakenkreuze an Schilder oder warfen Scheiben an der Jugendkunstschule ein. Die Liste der Fälle ließe sich weiter fortsetzen und betrifft nicht nur Königsborn. So wurden im vergangenen Jahr einige Unnaer Schulen Ziel der blinden Zerstörungswut. Inzwischen greifen einige dieser Einrichtungen auf Überwachungskameras zurück. Am Pfingstwochenende des vergangenen Jahres wurden Autos, Häuserwände und Werbetafeln großflächig mit Farbschmierereien verunstaltet. Häufiges Ziel ist auch die Bushaltestelle gegenüber dem Westfriedhof. Mehrfach wurde dort schon die Scheibe eingeschlagen.

Tatsächlich bestätigt die aktuelle Polizeistatistik, dass die Fälle von Vandalismus in Unna weiter ansteigen. 761 Anzeigen wegen Sachbeschädigung sind im vergangenen Jahr bei der Polizei eingegangen, 2015 lag die Zahl bei 615. „Die Hemmschwelle der Täter, fremdes Eigentum zu beschädigen, wird immer geringer“, sagt Polizeisprecher Thomas Röwekamp. Viele Täter würden in dem Glauben handeln, dass sie nicht erwischt werden oder ihnen nur eine geringe Strafe drohe, sagt Röwekamp. Auch hier unterstützt die Statistik das Denken der Täter: In den 761 zur Anzeige gebrachten Fällen, konnten nur 158 aufgeklärt werden. Bei einigen Tätern handelt es sich um polizeibekannte Wiederholungstäter. „Das sind einfach Menschen, die das Eigentum anderer nicht anerkennen“, sagt Röwekamp weiter. Aber auch das Anzeigeverhalten der Geschädigten habe sich geändert. Wo früher zu Wasser und Schwamm gegriffen wurde, um Farbschmierereien zu entfernen, wählen die Opfer nun häufiger den Weg zur Polizei. Doch Ermittlungen im Nachgang der Tat sind für die Polizei sehr schwierig, da die Spuren oftmals wenig Hinweise auf den oder die Täter geben.