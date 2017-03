Abschied vom grauen Riesen

Mit der großen Abrissparty für das Gebäude an der Potsdamer Straße 2 bis 10 am Donnerstag, 30. März, endet endgültig das Kapitel des grauen Riesen. Gleichzeitig ist dies aber auch der Startschuss für das „Parkquartier Königsborn“, wie es der private Investor nennt.

Seit Montag liegt nun auch die Abrissgenehmigung für den Wohnkomplex aus den 1970er-Jahren vor. Gestern sind die letzten Mieter ausgezogen, in der Nacht zu heute wurde das Gebäude von einem Wachdienst kontrolliert. Denn schon heute soll das gesamte Gelände mit einem Bauzaun versehen werden. Mit den Abrissarbeiten soll dann in der zweiten Aprilhälfte begonnen werden, sagt Architekt Holger Heilmann. „Allerdings müssen vorher noch alle Leitungen für Strom, Wasser und Gas abgeklemmt werden“, erklärt er. Und bevor am Donnerstag alle Unnaer Bürger, Landrat Michael Makiolla, Bürgermeister Werner Kolter, NRW-Landesbauminister Michael Groschek und NRW.Bank-Vorstandsmitglied Dietrich Suhlrie zu der Feier erscheinen, muss noch gehörig Unrat weggeschafft werden. „Im Moment sieht es in dem großen Haus nicht schön aus“, erzählt Heilmann.

Bis Mitte August soll der Abriss erfolgt sein. Insgesamt zwölf Wochen sind für diese Arbeiten veranschlagt. Stück für Stück, von oben nach unten wird sich der Abrissbagger vorarbeiten. „Wir müssen wegen der engen Nachbarbebauung sehr behutsam vorgehen. Aus diesem Grund schied auch eine Sprengung des Komplexes aus. Deshalb machen wir den Abriss im Zweifel lieber etwas langsamer und vorsichtiger“, sagt Heilmann. Der alte Wohnkomplex mit 100 Wohnungen wird durch 150 generationengerechte Wohnangebote ersetzt. Bürger können sich bei diesem Nachbarschaftsfest auch über das neue Projekt informieren.