Abendmarkt nur mit Programm

Ein Marktbesuch zur traditionellen Zeit bis Mittag sei für viele Berufstätige nicht zu schaffen, sagt Ratsmitglied Christoph Tetzner. Ihm ist auf dem Wochenmarkt in Unna das Publikum im „überwiegend fortgeschrittenen Alter“ aufgefallen. Junge Leute hingegen hätten ihm ihr Interesse bekundet, gern öfter den Markt zu besuchen, wenn sie Zeit haben, also gern auch abends. Einen Feierabendmarkt für Unna sollen die Verantwortlichen nun prüfen, beantragt Tetzner.

„Ich würde abends nicht mehr extra losgehen“, sagt eine Königsbornerin, die ihren Hackenporsche über die Bahnhofstraße zieht. Bei Jüngeren kommt die Idee hingegen gut an. „Eier, Obst, frisches Gemüse, das kann man doch auch abends gut kaufen“, sagt eine Mutter. Beim Fleischkauf käme es auf Sorte und Witterung an.

Auch die Markthändler sind geteilter Meinung: Die einen brechen in schallendes Gelächter aus und „laden die Politik mal zum Mitarbeiten ein“, andere sind von der Idee angetan und berichten gar, dass sie bei solch einem Angebot in anderen Städten schon länger mitmachen. „Es bräuchte ein komplett neues Konzept“, sagt Philipp Burkert vom Stand „Edles Fleisch“. Der Händler aus Lüdinghausen ist bereits auf sieben Abendmärkten vertreten und weiß, dass dies ein Ausklang für den Kunden ist. „Es müsste daher am Wochenende sein und es muss den Ausschank von Wein und Bier geben. Das Erlebnis und der Imbisscharakter sind wichtig.“ Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Kunden durchaus auch noch Frischware mit nach Hause nehmen. „In Lüdinghausen ist der Abendmarkt alle zwei Wochen – da merkt man in der Woche dazwischen, dass sich die Leute wieder darauf freuen.“

Nicht zu häufig, damit es besonders bleibt

Auch Marion König von der Fröndenberger Fleischerei Rafalcik findet die Idee nicht schlecht. Ein Feierabendmarkt wäre machbar. Sie würde solch einen Markt aber höchstens einmal im Monat machen. Häufigkeit würde das Besondere wieder kaputt machen.

Und etwas Besonderes müsste es schon geben, um die Leute zu locken. Käsehändlerin Sandra Starke gibt zu, dieser Idee früher skeptisch gegenübergestanden zu haben, doch inzwischen habe sie es „live“ erlebt. „Man muss nur ein bisschen flexibel sein.“ Der Wochenmarkt-Charakter alleine reiche nicht aus. Genau wie Philipp Burkert am Abend den Grill anwirft, reicht sie dann Käsehäppchen, Überbackenes oder Ziegentaler im Speckmantel. „Man muss die Leute nach Feierabend bespaßen.“

Mit einer Rallye führt das Stadtmarketing regelmäßig Schüler an die Themen Markt und Frischprodukte ... Mit einer Rallye führt das Stadtmarketing regelmäßig Schüler an die Themen Markt und Frischprodukte heran. Ob das Marktpublikum insgesamt überaltert, wird unterschiedlich bewertet.

Unter den Unnaer Markthändlern gibt es Zuversichtliche ebenso wie Skeptiker. Manche denken freilich auch daran, dass am Abend auch Verkäufer vor Ort sein müssten. Gemüsehändler Laslo Heyden etwa fände die Idee ebenso gut wie Blumenverkäuferin Kerstin Wessel. Doch bei beiden würde es an der Logistik scheitern. „Wir kommen vom Niederrhein, wir wären erst nachts wieder zuhause“, sagt Wessel. „Wir fahren nachts einkaufen, weil dann der Großmarkt öffnet“, sagt Heyden, der aus Recklinghausen kommt. Aus demselben Grund sieht auch Obsthändlerin Susanne Ragnitz „nicht viel Sinn“ in dem Vorschlag. „Ich würde es einmal ausprobieren, aber wohl nicht auf Dauer machen.“

Hohe Belastung für Markthändler

Dass viel Frischware gekauft würde, zweifelt auch Geflügelhändler Marcel Hartgers an: „Es kauft niemand nach Feierabend Geflügel oder Fisch und brät alles am Abend noch“, sagt er und schließt seine Teilnahme kategorisch aus. „Mein Tag beginnt um halb drei morgens. Wenn ich bis 21 Uhr auf einem Markt bin, putze ich bis 23 Uhr. Das schafft man körperlich auf die Dauer nicht.“ Für die Stände mit Gastronomie-Charakter könnte solch ein Abendmarkt jedoch etwas sein, glaubt er. Ob Berufstätige überhaupt einen Abendmarkt brauchen stellt er infrage. Er kennt seine Kunden: „Die kommen jetzt morgens früh um sechs Uhr, bringen die Einkäufe nach Hause und gehen dann arbeiten.“

Stadtmarketing aufgeschlossen

Den Eindruck, dass die Wochenmarkt-Kundschaft überaltert ist, hat Daniela Guidara vom Stadtmarketing nicht. In ihren Augen funktioniert der Unnaer Markt sehr gut, er sei immer voll. Und mit der Verlängerung der Angebotszeiten über die Mittagspause der Berufstätigen hinaus habe man auch frühzeitig einen richtigen und wichtigen Schritt unternommen. „Wir sind dem Thema Feierabendmarkt gegenüber aber aufgeschlossen“, sagt Guidara. „Wenn sich der Wunsch bestätigt, muss man darüber reden.“