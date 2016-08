3,8 Millionen Euro für die Schulen

Finanziert werden die Maßnahmen mit Geldern aus dem Konjunkturpaket III der Bundesregierung. Bis Ende 2018 müssen alle Arbeiten abgeschlossen sein – so lauten die Vorgaben aus dem Konjunkturpaket.

Unter Umständen beginnen die Sanierungsarbeiten aus dem Konjunkturpaket schon in den kommenden Herbstferien.

Sieben Grund- und weiterführende Schulen hat die Stadt auf ihrer Liste, die den größten Sanierungsbedarf vorweisen. Bei den meisten Schulen müssen die Dächer erneuert werden.

Für einige Maßnahmen liegen auch schon die Bewilligungsbescheide vor, sodass nun die Ausschreibungen für die Vergabe der Aufträge vorbereitet werden können. Begonnen werden soll nach Auskunft der Verwaltung an der Osterfeldschule in Mühlhausen. Hier sollen die Fenster ausgetauscht werden, auch die Fassade benötigt eine neue Isolierung und das Dach wird erneuert. Alles Maßnahmen, die nur während der Ferien erledigt werden können.

Auch die Schillerschule in Massen und die Grilloschule in Königsborn benötigen ein neues Dach.

Umfangreicher werden dagegen die Arbeiten an der Peter-Weiss-Gesamtschule ausfallen. Das Dach, die Fenster als auch die Fassade müssen erneuert werden. Zudem werden auch die Heizungs-, Warmwasser- und die Raumlufttechnik erneuert. Ähnliche Arbeiten fallen am Pestalozzi-Gymnasium an. Auch die Hellweg-Realschule erhält eine neue Lüftungsanlage. Zu guter Letzt wird in der Turnhalle in Hemmerde eine neue Heizungsanlage eingebaut. Die Gesamtkosten betragen 3,8 Millionen Euro.

Schon in den Sommerferien hatte die Schulverwaltung der Stadt an einigen Unnaer Schulen Reparaturen im Gesamtwert von 755.000 Euro vorgenommen. Diese Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. So werden die Fliesenarbeiten in der Katharinenschule in den Herbstferien durchgeführt. Dagegen ist der Einbau der neuen Tribüne in den Hellweg-Sporthallen in den Sommerferien über die Bühne gegangen. Zudem wurden für 220.000 Euro die Brandschutzmaßnahmen im Schulzentrum Nord erneuert – der 14. von insgesamt 21 Bauabschnitten. Im Jahr 2011 hat dort die Brandschutz- und Schadstoffsanierung begonnen. Erst Ende 2018 soll das Großprojekt abgeschlossen sein.