Menden. Das St. Vincenc-Krankenhaus in Menden will offenbar zum 31. März die Geburtshilfe schließen. Wie unsere Zeitung aus Mitarbeiterkreisen erfuhr, informiert der Trägerverbunde zur Stunde die Belegschaft. Bestätigt ist das noch nicht. Einzelheiten sollen an diesem Nachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz veröffentlicht werden.