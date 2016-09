Haft nach Tacho-Manipulation

Dreieinhalb Jahre Haft verhängte das Dortmunder Landgericht – und die Richter meinten es damit noch gut mit dem Angeklagten. Ohne sein volles Geständnis hätte die Strafe leicht noch weitaus höher ausfallen können.

So aber hat der Familienvater durchaus noch eine Perspektive für die Zukunft. Erst recht, weil die Richter ihn außerdem vorerst aus der Untersuchungshaft entließen. Dadurch kann sich der Angeklagte berechtigte Hoffnungen machen, einen Großteil der Strafe im offenen Vollzug verbüßen zu können.

Es waren Hintermänner in den Niederlanden, die den Autohändler spätestens im Sommer 2014 auf die Idee mit den krummen Tacho-Touren brachten. Sie verschafften ihm Fahrzeuge, die zwar schon eine Menge Kilometer gefahren waren, optisch aber noch einen „Tip-Top-Eindruck“ machten.

Bei Bekannten in Bochum und Essen wurde anschließend am Zählerstand der Autos geschraubt – und zwar so lange, bis sich die Fahrzeuge mit mehreren Tausend Euro Gewinn im Internet verkaufen ließen.

Sachverständigen eingeschaltet

Selbst hat der Autohändler aus Lünen übrigens nie bei den Tacho-Manipulationen Hand angelegt. Ganz offen gab er im Prozess zu: „Ich weiß nicht einmal, wie das geht.“

Um die Schadenshöhe festzustellen, hatten die Richter extra einen Sachverständigen eingeschaltet. Der Experte begutachtete die Fahrzeuge und ermittelte die tatsächlichen Werte anhand der Original-Laufleistungen. Sein Fazit: Insgesamt hatten die Kunden dem Autohändler 60.000 Euro zu viel gezahlt. „Das heißt, aber natürlich nicht, dass das der Gewinn des Angeklagten war“, hieß es in der Urteilsbegründung. Auch die Hintermänner mussten natürlich bezahlt werden.