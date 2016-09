Zielsicher zum DM-Vizetitel

Herausragende Schützin war wieder einmal Denise Palberg, die mit dem Luftgewehr in der Juniorenklasse A die Silbermedaille in der Einzelwertung gewann. Im Vorkampf erzielte Denise 395 von 400 Ringen und belegte hier zunächst den 4. Platz. In der Wettkampfklasse der Juniorinnen A wird anschließend ein Finale mit den besten acht Schützinnen auf 10tel Wertung geschossen. Wie man im letzten Monat bei der Olympiade sehen konnte, ist dieses Finale sehr spannend und umfasst 20 Schüsse. Nach sechs Schüssen muss die schlechteste Schützin als erste das Finale verlassen. Danach verabschiedet sich nach jeweils zwei weiteren Schüssen die jeweils letzte Schützin, bis am Ende nur noch zwei Teilnehmer übrig sind, die den Sieg unter sich ausmachen.

Denise Palberg schoss ein souveränes Finale, hielt bis zu Ende durch und musste sich nur Sabrina Hößl aus Bayern mit 202,7 zu 204,2 Ringen geschlagen geben.

Ein paar Tage später konnte die Damenmannschaft des BSV in der Disziplin KK 100m ihren Erfolg von vor zwei Jahren wiederholen. Mit den Schützinnen Denise Palberg, Malin Wigger und Heike Frey gelang der erneute Gewinn der Bronzemedaille mit 882 hinter dem SSV Hesselberg mit ebenfalls 882 und der HSG München mit 888 Ringen. Auch hier war Denise Palberg mit 298 Ringen und dem vierten Platz in der Einzelwertung die herausragende Teilnehmerin. Malin Wigger und Heike Frey schossen jeweils 292 Ringe. Für Heike Frey reichte dieses Ergebnis für den zweiten Platz in der Einzelwertung der Damen- Altersklasse.

Eine weitere Silbermedaille konnte Heike Frey in der Disziplin KK 3x20 Damen-Altersklasse verbuchen. In dieser Disziplin schoss sie für den SV Ennepetal Milspe.

Neben den Medaillengewinnern machten aber auch alle anderen Starter des BSV in München eine gute Figur. So erreichte die Jugendmannschaft des BSV mit den Schützinnen Merle Baucke, Denise Strauss und Lea Frey in der Disziplin KK 3x20 einen hervorragenden 17. Platz von 39 Mannschaften.