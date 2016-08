RWU übernimmt Tabellenführung

„Das war eine überragende Vorstellung der gesamten Mannschaft“, freute sich RWU-Trainer Sebastian Laub nach dem Galaauftritt am vergangenen Sonntag. Marvin Bremkes absolvierte am Sonntagmittag noch ein Spiel in der vierten Mannschaft bei TuS Niederaden II, markierte dort drei Tore und setzte sich dann auf die Auswechselbank der „Ersten“. Als Bausenhagens Christopher Neithart in der 65. Minute für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich sorgte, wechselte Laub Bremkes ein. Er sorgte für frischen Wind in der Offensive und erzielte dazu noch einen wichtigen Treffer. Erfreulich für die Rot-Weißen, dass Willi Schlej nach überstandener Verletzung seinen ersten Einsatz feiern konnte. Auch Carlo Berlandieri konnte schon wieder am Training teilnehmen und wird in Wethmar zur Verfügung stehen. „Dann haben wir in dieser Topbegegnung noch mehr Alternativen“, freut sich Laub.

Frust dagegen bei SV Bausenhagens Co-Trainer Ulli Neuhaus: „Das war eine ganz schwache Leistung. Wir müssen uns am Sonntag gegen Bork gewaltig steigern, wenn wir etwas Zählbares behalten wollen.“

SG Massen machte am Wochenende vor knapp 100 Zuschauern über weite Strecken das Spiel gegen den FC TuRa Bergkamen, doch vor dem gegnerischen Gehäuse fehlte die nötige Konsequenz. „Wir hätten hier locker 6:3 gewinnen können“, konstatierte Massens enttäuschter Trainer Ralf Dreier. Schon im ersten Durchgang hatten die Platzherren etliche Chancen. Ausgerechnet ein Elfmeter in der Nachspielzeit rettete der SG dann wenigstens noch einen Zähler. TuRa Bergkamens Trainer Kurt Gumprich hatte sich mehr erhofft: „Wir haben 3:2 geführt, das müssen wir dann aber auch erfolgreich zu Ende bringen.“ Am kommenden Wochenende gegen Cappenberg können dann wieder die Gebrüder Duman, Ümit Tekin und Yilmaz auflaufen.

Ein schwaches Derby sahen knapp 150 Fans am Oberadener Römerberg. „Das war unser bisher schlechtestes Saisonspiel“, resümierte Oberadens Coach Michael Pannicke. Pech für Oberadens Angreifer Sebastian Golly, der bei einer Aktion mit den Schuhen im Rasen hängen blieb und sich eine schwere Knieverletzung zugezogen hat.

„Leider haben wir in der ersten Halbzeit wieder einmal zu viele Chancen ausgelassen, sodass wird am Ende mit dem 2:2 zufrieden sein müssen“, hätte Niederadens Trainer Alexander Berger gerne drei Punkte mitgenommen. Am Sonntag hat der TuS spielfrei.

Etwas überraschend setzte sich Aufsteiger Weddinghofen mit 2:0 in Cappenberg durch. „Das sind Punkte, mit denen ich im Vorfeld nicht gerechnet habe. Aber wir nehmen sie sehr gerne mit“, jubelte VfK-Trainer Daniel Knapp. Cappenberg übte lange Zeit viel Druck auf das Weddinghofener Tor aus. In der Endphase konterte Weddinghofen die Platzherren dann bei hochsommerlichen Temperaturen eiskalt aus.

Eine Halbzeit konnte der SuS Kaiserau II im Derby beim TSC Kamen sehr gut mithalten. „In dieser Phase hätten wir sogar führen können“, befand Kaiseraus Coach Adrian Franik. Doch nach einem sehenswerten Weitschuss von Necati Iscan und einem unglücklichen Eigentor von Jannik Alberti war die Messe dann zugunsten des TSC Kamen gelesen. Beim TSC wird Trainer Tuncay Sönmez in dieser Woche aus dem Urlaub zurückkehren und am Sonntag in Heeren wieder an der Seitenlinie stehen.

Den BSV Heeren erwischte es erneut in der Nachspielzeit, denn Frömerns Kai Hutmacher traf in der 93. Minute zum 2:2. „Wir hätten in den letzten beiden Spielen drei Punkte mehr auf dem Konto haben können. Doch wenn man vorne seine Chancen nicht nutzt, darf man sich nicht wundern, wenn am Ende nur ein Remis auf der Habenseite verbucht wird. Dazu kommt, dass der Referee leider einem einwandfreien Treffer von Adam Felix zum 3:1 die Anerkennung wegen angeblicher Abseitsstellung versagte“, haderte Heerens Trainer Sebastian Eckei. Zu allem Überfluss sah Felix nach Spielende noch die Rote Karte.

SV Frömerns Trainer Adrian Ruzok war dagegen zufrieden: „Wir haben uns im zweiten Durchgang gesteigert und wesentlich mehr Ballbesitz gehabt. So sind wir dann in der Nachspielzeit für unsere Bemühungen mit dem glücklichen 2:2 belohnt worden.“

Mächtig sauer war TuS Hemmerdes Trainer Georgios Kipreos nach der 1:5-Klatsche gegen den Königsborner SV.: „Der Gegner hat zwar einige gute Einzelspieler in seinen Reihen. Aber wir haben heute in keinster Weise zu unserem Spiel gefunden. Dazu war das Zweikampfverhalten sehr schwach und auch die Leidenschaft fehlte bei vielen Spielern.“ „Mit dem Resultat können wir gut leben, aber im spielerischen Bereich müssen wir uns noch erheblich steigern. Am Sonntag treffen wir auf den SuS Oberaden, da wollen wir uns für die 1:4-Pokalschlappe revanchieren“, peilt KSV-Trainer Tobias Retzlaff den dritten Saisonsieg an. Überragender Akteur in Hemmerde war der hochgeschriebene A-Juniorenspieler Mahfoz Yousefe, der einen lupenreinen Hattrick erzielte.

Beim SSV Mühlhausen II, der verdientermaßen mit 1:4 beim PSV Bork unterlag, ist Trainer Maik Portmann aus dem Urlaub zurück und wird sein Team am Sonntag gegen den SV Frömern wieder coachen.

Promi-Tipp In unserem Prominenten-Tipp brachte es Alexander Berger vom TuS Niederaden auf 13 Punkte und setzte sich somit an die Tabellenspitze.

SpVG kassiert erste Saisonniederlage

Gleich mehrere Steine fielen dem Trainer des SuS Rünthe Engin Abali vom Herzen, als der Schlusspfiff in der Begegnung gegen Yunus Emre Hamm ertönte: „Endlich haben sich meine Spieler für ihre gute Leistung mit einem „Dreier“ belohnt. Dabei hätte der 2:0-Erfolg bei konsequenter Chancenauswertung durchaus höher ausfallen können.“ Am Sonntag reist das Team zu RW Unna II.

Die Rot-Weißen mussten ihren überraschenden 4:3-Auswärtssieg beim Titelanwärter TuS Uentrop teuer erkaufen, denn Goalgetter Florian Gehrmann wurde nach 55 Minuten wegen einer Knieverletzung verletzungsbedingt ausgewechselt. „Hoffentlich wird er nicht zu lange ausfallen“, so Trainer Emre Aktas, der ansonsten von einer sehr packenden Partie sprach. Björn Scharfe wurde zum Matchwinner, denn er legte in der zweiten Hälfte einen lupenreinen Hattrick hin. Vorsitzender Martin Klüting verließ die Anlage in Uentrop freudestrahlend, beklagte aber das harte Einsteigen der bisherigen drei Gegner in der Kreisliga A (1).

Nach den beiden Auftaktsiegen beim SuS Rünthe und gegen VfL Mark kassierte die SpVg Bönen bei der Drittvertretung der Hammer SpVg mit 1:2 die erste Saisonniederlage. „Der Gegner wollte diesen Sieg mehr und hat so auch nicht unverdient gewonnen. Unglücklich war allerdings, dass wir den entscheidenden Gegentreffer in der Schlussminute hinnehmen mussten“, hakte Bönens Trainer Hendrik Dördelmann diese Schlappe recht schnell ab.

39 Treffer am dritten Spieltag

Insgesamt 39 Tore fielen am dritten Spieltag in der Kreisliga A (2). Somit stieg die Gesamtzahl auf 111 an, dies entspricht einem Schnitt von 4,6 Goals pro Begegnung. In der Torschützenliste führt Celiktas von FC TuRa Bergkamen mit sieben Treffern, gefolgt von Joel Grodowski (PSV Bork) mit sechs Toren.