DM-Titel nach Foto-Finish

Im Vorlauf am Samstag reichte dem VfLer ein nicht mit vollem Einsatz herausgelaufener dritten Platz zur Qualifikation fürs Finale. Am Sonntag im Finale galt es dann angesichts von zwölf Läufern auf der engen Hallenbahn hochwachsam eine Ausgangsposition zu erreichen, um in der Schlussrunde bei der Entscheidung mitsprechen zu können.

Und Maximilian Feist, vergangene Woche 18 geworden, ist in diesem Rennen jederzeit voll im Bilde. Es ist kein Tempolauf, sondern ein sehr taktisches Rennen: Die zwölf Läufer im Finale belauern sich, ständig gibt es Positionswechsel und Gedränge, ein Läufer stürzt, rappelt sich aber wieder auf. Maximilian Feist hält sich in den ersten drei der siebeneinhalb Hallenrunden in der ersten Reihe und muss dann aufpassen, als von außen einige Läufer vorbeiziehen und er auf den sechsten Platz zurückfällt. Aber er befreit sich aus dem Pulk, schert aus bis auf die Außenbahn, um sich von der sechsten auf die vierte Position vorzuarbeiten. Dann ziehen auch schon, nach bis dahin verhaltenem Tempo, alle Läufer ihren Spurt an.

Beim Gong für die 200m-Schlussrunde liegt Maximilian an vierter Position, ist aber an dem Führungstrio dran. Bereits beim Start hatte der Kommentator der Live-Übertragung über die Chancen von Maximilian Feist im Endspurt spekuliert, „denn in der Kamener Laufschule wird viel Wert auf Schnelligkeit gelegt“. Und tatsächlich hat der VfL-Leichtathlet das beste Finish, ist 20 Meter vor dem Ziel bereits Dritter, um dann unwiderstehlich auch noch an den beiden führenden Läufern vorbei zu ziehen. Der Sindelfinger Velten Schneider jubelt noch im Ziel auf seiner Heimatbahn, weil er glaubt gewonnen zu haben. Aber die kleine Kamener Crew hat es richtig gesehen und auf dem Zielfilm zeigt es sich dann: Maximilian Feist liegt zwei Hundertstelsekunden vorn, das sind 15 Zentimeter Vorsprung.

Er ist zum ersten Mal Deutscher Meister. Sein bisher bestes Ergebnis war ein vierter Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in der letztjährigen Freiluftsaison, ebenfalls über 1500m. Der Sieg wird belohnt: Am kommenden Wochenende startet Maximilian Feist in Halle/Saale beim Jugend-Länderkampf gegen Italien und Frankreich.

Auch ein weiterer Athlet aus der Kamener Laufschule, der jetzt für den TV Wattenscheid startende Finn Merten, war in Sindelfingen erfolgreich: Er belegte über 800 Meter in neuer Bestzeit von 1:53,49 Min. den dritten Platz.