Bulldogs ziehen ihr Team zurück

Nachdem der frisch gebackene Aufsteiger KJEC noch im Juni mit einigen Spielern und Trainer Robert Simon zusammen saß und eigentlich positiv auf die neue Saison geblickt hat, zogen nach und nach die Stammspieler weg. Mit Patric Schnieder, Marc Polter und Kevin Peschke gingen gleich drei Spieler nach Soest, nachdem zunächst Kapitän Marvin Gleibler seinen Abschied in Richtung Dortmund bekannt gegeben hatte. Alle vier wollen sich zukünftig in der Regionalliga beweisen. Auch Mark Hoffmann zog es zurück nach Dortmund.

Dazu kamen dann noch zahlreiche Spieler, die aus beruflichen Gründen aufhören mussten wie Lennart Schwertfeger, Alexander Hassel und Andrej Karmancikov. Tim Schneider wollte sich zukünftig mehr auf seine Trainer-Laufbahn konzentrieren und Isto Laapio zog nach seinem Auslandssemester wieder nach Finnland. Zudem verletzte sich Kai Bürger schwer am Fuß und Dominik Seuster befindet sich fast die komplette Saison im Ausland.

So blieben am Ende nur noch acht Spieler - plus drei Juniorenspieler - für die Saison in der Eishockey-Landesliga übrig. Somit sah sich die Club-Spitze des ehemaligen Oberligisten gezwungen, die Mannschaft abzumelden.

KJEC-Vorsitzender Uwe Kuchnia bedauerte gestern den Schritt: „Mit dem Aufstieg sind auf der einen Seite auch die finanziellen Ansprüche einige Spieler gestiegen. Die können wir leider nicht erfüllen. Bei vielleicht 50 Zuschauern können wir gerade die Schiedsrichter bezahlen. So ein Risiko geht keiner ein.“ Auf der anderen Seite wolle sich der ein oder andere Spieler in höheren Ligen beweisen.

Kuchnia will aber in der Eishalle am Bergenkamp keine Schwarzmalerei betreiben: „Wir haben alle Jugendmannschaften von der U8 bis zur U19 besetzt und verfügen über eine Damen- und eine Hobbymannschaft. Ich denke, dass wir in ein, zwei Jahren wieder eine Seniorenmannschaft an den Start bringen - die muss dann aber ganz unten wieder anfangen.“