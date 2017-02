Zweisprachige Förderung wirkt

Anstrengungen zur Integration gab und gibt es viele, vor allem seit der Gründung des heutigen Kommunalen Integrationszentrums als RAA in den 1980er-Jahren. Eine der gelungensten aus Sicht von Landrat Michael Makiolla ist das Rucksack-Programm, dass der Kreis vor 15 Jahren in Kindergärten und vor zehn Jahren in Schulen startete. Was es bringt, untersucht gerade eine Wissenschaftlerin der Universität Hamburg.

Ausgewogene Zweisprachigkeit

Über einen Zeitraum von vier Jahren überprüft Prof. Dr. Drorit Lengyel die Sprachkompetenz von türkischen und deutschen Schülern an fünf teilnehmenden Schulen und fünf Vergleichsschulen ohne Rucksack-Programm. Am Donnerstag zog sie im Kreishaus Unna ein Zwischenfazit, das allen Beteiligten gefiel: Das Rucksack-Programm fördere eine ausgewogene Zweisprachigkeit, die nicht zulasten der Deutschkompetenz gehe, sagte Lengyel.

Sinn und Zweck der Maßnahme ist es, Kinder aus Zuwandererfamilien, aber auch ihre Eltern, vor allem die Mütter, im Regelunterricht wie im herkunftssprachlichen Unterricht zu fördern. Wobei der Türkisch- im Vergleich zum Deutschunterricht den kleineren Part einnimmt.

Die Förderung beginnt schon im Kindergarten. „Sprachbildung läuft über Kommunikation“, so Lengyel. Über das Erzählen von Geschichten oder das Singen von Liedern lernen die türkischen Kinder zum Beispiel etwas über Tiere – in einer Gruppe mit den einheimischen Kindern auf Deutsch, in einer Rucksack-Gruppe auf Türkisch. Muttersprachliche Honorarkräfte, aber auch vom Integrationszentrum geschulte Eltern begleiten die Gruppe. In der Schule kommen zudem Sozialpädagogen und Integrationshelfer zum Einsatz, neben der mündlichen Sprache kommt sukzessive auch die schriftliche hinzu.

„Rucksack-Kinder“ sind sprachlich weiter

Der Erfolg wurde und wird in der wissenschaftlichen Evaluation getestet. Und zwar, indem die Kinder Bildergeschichten vorgelegt bekommen und auf Deutsch und Türkisch erzählen müssen, was sie sehen. Im Schrifttest müssen sie das Gesehene entsprechend zu Papier bringen.

Das Ergebnis: Die Kinder aus Rucksack-Klassen schneiden besser ab als ihre Altersgenossen aus den Vergleichsschulen ohne „Rucksack“.

Das Programm helfe nicht nur, sprachliche Defizite zu beseitigen, sondern die Kinder sogar auf ein höheres Sprachniveau als den Durchschnitt zu bringen, so die Wissenschaftlerin.

Ein erfreulicher Nebeneffekt sei die Aktivierung der Eltern. Sie würden nicht nur am Schulleben beteiligt, sondern auch zuhause mehr mit ihren Kindern machen als die Eltern der Kontrollgruppe, etwa indem sie ihnen vorlesen oder mit ihnen über die Schule sprechen.

Ausweitung scheitert am Geld

Beteiligt an der Studie sind neben der Hamburger Universität, der landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKI) und dem Kommunalen Integrationszentrum Kreis Unna (KI) fünf Rucksackschulen: die Gerhart-Hauptmann-Schule (Bergkamen), die Hellwegschule (Bönen), die Wittekindschule und Viktoriaschule (beide Lünen) sowie die Friedrich-Kayser-Schule (Schwerte). Als Vergleichsschulen einbezogen wurden die Diesterwegschule Kamen, die Elisabethschule, Osterfeldschule, Overbergschule sowie die Schule am Heikenberg (alle Lünen).

Dass insgesamt „nur“ sechs Schulen und 15 Kitas am Rucksackprogramm teilnehmen, liegt vor allem am mangelnden Geld. Der Kreis könne die Finanzierung vor allem der Honorarkräfte allein aus eigenen Mitteln sowie denen von Sponsoren nicht stemmen, so Landrat Michael Makiolla. Wünschenswert sei eine dauerhafte Finanzierung durch die Schulträger, wie es sie in Lünen als bisher einziger Stadt im Kreisgebiet bereits gibt.

Fragen zum Rucksackprogramm beantwortet interessierten Schulen und Kindergärten die stellvertretende Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums, Anne Nikbin, 02307/92488-75, E-Mail anne.nikbin@kreis-unna.de