Zwei neue Rettungswachen kommen

Doch eine steigende Zahl von Einsätzen hat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass es den Rettern nicht überall gelingt, die Frist einzuhalten.

Ein externer Gutachter kommt nun zu dem Ergebnis, dass es zusätzliche Fahrzeuge, zusätzliches Personal und auch zwei zusätzliche Standorte braucht, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Um stolze 23 Prozent hat die Zahl der Rettungsdienst- und Krankentransporte innerhalb von fünf Jahren zugenommen.

Ferdinand Adam vom Kreis Unna nennt als Ursache zuerst die demografische Entwicklung hin zu mehr älteren Menschen. Aber auch gesellschaftlich habe sich etwas verändert. Die Hemmschwelle, den Rettungsdienst anzurufen, sei nicht mehr so hoch wie früher. Und die Leitstelle alarmiere im Zweifel lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, auch wenn es sich bisweilen um Fälle für den ärztlichen Notdienst handele. Zudem sind Krankenhäuser heute stärker in Verbünden organisiert, setzen für Spezialbehandlungen vermehrt auf Krankentransporte zwischen den einzelnen Einrichtungen.

Der Gutachter empfiehlt ob dieser Entwicklungen, jeweils eine zusätzliche Rettungswache im Westen von Kamen (Bereich Westicker Straße / Werkstraße) sowie im Norden von Unna (Bereich Hammer Straße / Königsborn) zu errichten. Darüber hinaus sollen drei zusätzliche Rettungstransportwagen (RTW) angeschafft werden – jeweils einer für Kamen, Unna und Selm. Ein zusätzlicher Notarzt mitsamt Einsatzfahrzeug solle möglichst zentral stationiert werden, etwa in Unna, um bei Bedarf im gesamten Kreisgebiet eingesetzt werden zu können.

Mit den beiden neuen Wachen, deren genaue Standorte noch nicht feststehen, wird es im Kreisgebiet insgesamt 15 Rettungswachen geben (siehe Karte). Allein in Lünen, der größten Stadt im Kreisgebiet, sind es deren vier, in den übrigen Städten und Gemeinden jeweils eine. Kamen und Unna verfügen künftig über zwei. Zusätzlich ist an zahlreichen Standorten eine Ausweitung der sogenannten Rettungsmittelkapazitäten vorgesehen. Das heißt: Die Fahrzeuge stehen dort länger als bisher. Beispiel Holzwickede: Dort steht zurzeit ein RTW an 84 Wochenstunden zur Verfügung, künftig sollen es 168 Wochenstunden sein. Das bedeutet eine Präsenz rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Insgesamt sieht der Plan 666 zusätzliche Rettungsmittel-Wochenstunden vor. Weil die Fahrzeuge alleine niemandem helfen können, braucht es freilich auch zusätzliches Personal. Die Stellenzahl ist noch offen, wird aber im zweistelligen Bereich liegen. Die Städte und Gemeinden sowie die Krankenkassen werden nun beteiligt, ehe der Kreistag den Bedarfsplan im Juni beschließen soll. Die Umsetzung soll zeitnah danach erfolgen.

Kleine Rettungsmittelkunde Im Rettungsbedarfsplan finden sich allerhand Abkürzungen für die verschiedenen Rettungsfahrzeuge. Das bedeuten sie: RTW = Rettungstransportwagen; dient dem Transport und der Versorgung von Notfallpatienten MZF = Mehrzweckfahrzeug; wie RTW, aber zusätzlich mit einem Tragestuhl ausgestattet KTW = Krankentransportwagen; dient dem nicht akuten Transport von Verletzten oder Kranken ITW = Intensivtransportwagen; dient dem Krankentransport von intensivpflichtigen Patienten NEF = Notarzteinsatzfahrzeug; bringt den Notarzt zum Einsatzort

Mobile Retter mit überragendem Start

Eine freiwillige Unterstützung des Rettungsdienstes im Kreis Unna leisten seit einigen Monaten die ehrenamtlichen Mobilen Retter. Das System, das der Kreis Unna im vergangenen Jahr aus Gütersloh übernommen hat, hat sich binnen kürzester Zeit zu einem beachtlichen Erfolg entwickelt.

Diese Einschätzung untermauerte Dezernent Dirk Wigant jetzt im Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr mit beeindruckenden Zahlen. Keine drei Monate nach dem Startschuss zählte der Kreis bereits 353 Mobile Retter (Stand 31. Dezember 2016). Zudem stehen 85 Interessenten auf der Warteliste für die nächste Schulung. Die meisten Ersthelfer kommen aus Unna (59), gefolgt von Kamen (51), Bergkamen und Lünen (je 44). Das Gros aus beruflicher Sicht stellen ehrenamtliche Feuerwehrleute (143), gefolgt von Mitarbeitern des Roten Kreuzes (50) und von Krankenhäusern (38). Neben der nötigen fachlichen Qualifikation müssen alle Mobilen Retter eine Schulung absolvieren, ehe sie für die Rettungs-App freigeschaltet werden. Dann werden sie darüber informiert, wenn in ihrer Nähe ein Notfall eintritt – und können selbst entscheiden, ob sie sich auf den Weg zum Einsatzort machen. Die bisherige Resonanz ist geradezu überragend: Von 211 Alarmierungen bis zum 31. Dezember übernahmen die Mobilen Retter 147 Einsätze – und waren in zwei Dritteln aller Fälle tatsächlich schneller als RTW oder Notarzt vor Ort. In 60 Prozent der Fälle brauchten die Ehrenamtlichen dafür sogar weniger als fünf Minuten. Das ist quasi überlebenswichtig schnell, da es gerade bei Wiederbelebungsmaßnahmen auf jede Sekunde ankommt, um irreparable Schäden zu abzuwenden.