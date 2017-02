Zwei Unfälle, drei Verletzte

Der erste Unfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr auf der A2 in Höhe von Kamen/Bergkamen in Fahrtrichtung Oberhausen. Laut Angaben der Polizei musste ein Gefahrgut-Transport verkehrsbedingt abbremsen. Ein folgender Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Doch entgegen erster Befürchtungen trat weder Gefahrgut aus noch wurde jemand verletzt. Rettungshubschrauber „Christoph 8“, für den die Fahrbahn kurzfristig gesperrt wurde, musste niemanden aufnehmen.

Zahlreiche Feuerwehrleute halfen, den eingeklemmten Lkw-Fahrer zu befreien. Foto: Neumann Zahlreiche Feuerwehrleute halfen, den eingeklemmten Lkw-Fahrer zu befreien. Foto: Neumann

Deutlich schlimmer erwischte es einen Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Germesheim (Rheinland-Pfalz) am Nachmittag auf der A1. Ebenfalls aufgrund eines Staus kam es zwischen Unna und Kamen in Fahrtrichtung Bremen zu einer Kettenreaktion. Ein 7,5-Tonner aus dem Kreis Unna bremste ab, ein Sattelzug aus Versmold und ein weiterer 7,5-Tonner fuhren auf. Der Germesheimer saß im letzten Lastwagen und wurde in seiner Fahrerkabine „massiv eingeklemmt“, wie es von der Feuerwehr Unna hieß. Die Einsatzkräfte der Löschgruppe Mitte mussten den Mann mit hydraulischem Rettungsgerät freischneiden. Ebenso wie die anderen beiden, leicht verletzten Fahrer kam auch der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt.

Die Vollsperrung der A1 dauerte von 14.30 bis 15.50 Uhr und hatte Auswirkungen auch auf den Verkehr in Unna. Der Verkehrsring war überlastet, auf der Morgenstraße staute sich eine lange Schlange von Autos bis an die B1 heran. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung der A1 (Köln) kam es zu Verkehrsbehinderungen durch Auto- und Lkw-Fahrer, die trotz immer wiederkehrender Mahnungen und Warnungen der Polizei das Gaffen und Filmen nicht lassen konnten.