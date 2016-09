In der Zwischenzeit werden 10 Euro Kopiergeld eingesammelt, die jeder Schüler zu Beginn des Schuljahres bezahlen muss. Rodax nimmt hinter dem Lehrerpult Platz und geht die Anwesenheitsliste durch. Nur zwei deutsche Namen fallen. Die Schülergruppe, die heute etwas über das politische System in Deutschland und die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern lernen soll, ist eine von zweien, aus denen in einem Monat vier Flüchtlingsklassen entstehen sollen, die im Berufskolleg unter der Bezeichnung AV2 (Ausbildungsvorbereitung 2) firmieren. „Unser Ziel heißt: Hauptschulabschluss“, bringt es Rodax auf den Punkt und fügt rasch hinzu: „Und ich bin überzeugt, dass den auch viele schaffen.“

Rodax steht auf und zeichnet eine stilisierte Deutschlandkarte an die Tafel. „Deutschland hat 16 Bundesländer“, sagt er. „In einem davon, in Mecklenburg-Vorpommern, ist gerade gewählt worden.“

Deutsch und Deutschland kennenlernen

Während er den Namen des Bundeslandes sehr betont ausspricht, notiert er ihn ebenfalls auf der Tafel. Ein kurzer Exkurs über die Parteien folgt. Und während Rodax spricht, werden einige der Gesichter zunehmend von Unverständnis gezeichnet. Er unterbricht, schaut zwei seiner Schüler an: „Könntet ihr das bitte eben übersetzen.“ Eine kurze Zusammenfassung folgt zunächst auf Arabisch dann auf Dari (Farsi), der offiziellen Sprache in Afghanistan. Gesichter hellen sich wieder auf, verständiges Nicken. „Die Sprachbarriere ist für viele noch sehr hoch“, räumt Rodax ein, „zum Glück können wir uns im Unterricht, bei dem es sich nicht primär um Sprachunterricht handelt, auf diese Weise behelfen.“

Über die Wahlen und den Aufbau der Bundesrepublik führt das Thema zum Schwerpunkt Gewaltenteilung. „Es gibt keinen König oder Sultan oder Kalifen, der alles bestimmt, sondern drei Gewalten in Deutschland, die Legislative, die die Gesetze macht, die Exekutive, die sie ausübt und bewahrt, und die Judikative, die sich mit den Menschen auseinandersetzt, die die Gesetze nicht befolgen.“ Als die freie Presse als vierte Gewalt ins Spiel kommt, meldet sich der Schwimmer vom Anfang der Stunde und betont, wie wichtig es sei, dass die Presse unabhängig sei. Sonst könne man gar nichts glauben, das sei das Problem in vielen arabischen Ländern, dass die Journalisten aus Angst oder Korruption nur das berichten würden, was ihnen der Staat diktiere.

Zum Abschluss teilt Matthias Rodax eine blanko Deutschlandkarte mit den Umrissen der Bundesländer aus. Gemeinschaftlich versuchen die Schüler, die Länder und ihre Hauptstädte zu beschriften.

Enge Zusammenarbeit mit Muttersprachlern

Mansour hat sich zu seinem Mitschüler hinter sich umgedreht und verfolgt beeindruckt, wie rasch dieser seinen Zettel ausfüllt. Immer wieder hält er inne, spricht „Rheinland-Pfalz“ oder „Saarland“ sehr deutlich aus und deutet auf die Schreibweise. Mansour nickt verständig und notiert die langen deutschen Wörter auf seinem Blatt. „Ich bin vor fast neun Monaten aus Afghanistan nach Deutschland gekommen“, sagt er. Besonders, dass er schnell angefangen habe im Sportverein Fußball und Taekwondo zu machen, habe ihm beim Lernen der Sprache sehr geholfen. In seinem Heimatland hat er bis zur achten Klasse die Schule besucht und will nun hier zunächst den Hauptschulabschluss machen. Den hat auch sein Mitschüler aus Deutschland anvisiert, der sich in der neuen Klasse großer Beliebtheit erfreut – und an den sich nicht nur während der Unterrichtsstunde viele Fragen richten. „Manchmal schaue ich auch eben bei Google nach, um das noch besser erklären zu können“, gibt der Schüler zu. Ob ihn das nicht nerve, wenn er ständig als zweiter Lehrer belagert werde? „Auf keinen Fall, ich mache das gerne und freue mich, wenn ich helfen kann.“ Auch, wenn das Smartphone mit Google im Unterricht nicht immer etwas zu suchen hat, sieht Lehrer Matthias Rodax den praktischen Nutzen: „Ich glaube nicht, dass dadurch jemand ungebildeter als vorher aus der Klasse geht.“ Dieser praktische Ansatz des Unterrichtens kommt dem Grundsatz des Berufskollegs scheinbar ganz gut zu pass. Und nach diesem Konzept werden auch die in vier Wochen entstehenden Klassen zusammengestellt. Rodax erklärt: „Wir besprechen im Kollegium, welche Schüler wir am besten in einer Klasse unterbringen. Dabei haben wir natürlich im Blick, welche Schüler aus dem Ausland wie gut Deutsch sprechen und auch, welche Muttersprachler überhaupt Lust auf eine Rolle als inoffizielle Assistenzlehrer haben.“ Diese Verantwortung könne auf der einen Seite einen Selbstbewusstseinsschub geben, wenn es zu viel wird, aber auch belasten. „Da müssen wir als Lehrer natürlich drauf achten.“

Bilden und fit für die Ausbildung machen

In den Ausbildungsvorbereitungsklassen (AV) steht nicht nur der reguläre Unterricht in Fächern wie Deutsch, Mathe, Englisch, Technologie oder eben Politik auf dem Programm. Auch das Erlernen von Fach- und Sozialkompetenzen soll die Schüler fit für den Arbeitsmarkt machen. „Besonders bei einigen jungen Flüchtlingen aus Afghanistan müssen wir sogar noch weiter ausholen“, sagt Lehrer Matthias Rodax. „Teilweise haben die jungen Menschen noch nie eine Schule besucht, sodass sie in Deutsch alphabetisiert werden.“ Gerade für diese Schüler ist das Vorhaben, einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Schulabschluss zu machen, sehr ambitioniert. „Aber wo Lern- und Lehrwille aufeinandertreffen, ist nichts unmöglich.“ Im aktuellen Schulhalbjahr wird der Werkstatt- und Berufspraxisanteil noch in den schuleigenen Werkstätten durchgeführt. Ab Februar besuchen die Schüler dann Betriebe im Kreis Unna.