Zeltstadt in Selm abgebaut

Am 25. Juli verließ der letzte Bewohner die 20 Traglufthallen und das Gelände an der Polizeischule in Bork. Sechs Wochen später ist von der Landes-Notunterkunft, die zeitweise Herberge für 1000 Menschen gleichzeitig war, nicht mehr viel übrig, wie ein Ortsbesuch ergab: Nur noch zwei Hallen stehen, in denen die Menschen, geflüchtet aus aller Welt, zur Toilette gehen und duschen konnten.

Als die Betreuungsdienste GmbH des Roten Kreuzes Westfalen am 25. Juli 600 Menschen in Busse setzte und verabschiedete, war das Ende der Notunterkunft als solche gekommen. Seither steht die Einrichtung leer, abgesehen vom Personal, das hier tätig war. Kurz danach begann der Rückbau: Das Rote Kreuz packte seine Dinge zusammen, baute das Inventar – also Betten, Matratzen, die Sanitätsstation, die Verwaltungszentrale und alles, was ihm gehörte – ab. Am 15. August war dieser Job erledigt. Die Bezirksregierung Arnsberg, die die Landes-Notunterkunft aufgebaut hatte, war dann für den Rückbau der Leichtbauhallen zuständig. Ende vergangener Woche war ein Radlader dabei, die letzten Dinge wie Holzpaletten und Gestänge auf Lastwagen zu verladen. Inzwischen ist von der Notunterkunft nicht mehr viel zu sehen – nur die beiden großen Sanitär-Hallen stehen noch. Die Bezirksregierung Arnsberg kündigte auf Anfrage an, dass sie bis zum 16. September mit dem Abbau fertig sein wolle.

Von rund 100 Mitarbeitern war vor dem Aufbau immer die Rede, die am Standort Beschäftigung finden könnten. Die DRK-Betreuungsdienste gGmbH selbst hatte über das eine Jahr hinweg rund 35 Mitarbeiter selbst in Bork angestellt. Verschiedene Sub-Unternehmen wie der Sicherheitsdienst Bewa, die Catering-Firma und das Reinigungsunternehmen stellten das weitere Personal. Zudem waren Ärzte in der Sanitätsstation beschäftigt. Die 29 Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind nach letztem Stand laut Pressestelle fast zur Hälfte (14) in die Erstaufnahmeeinrichtung nach Unna-Massen gewechselt. Einige Mitarbeiter hätten das Team eigeninitiativ verlassen, als bekannt wurde, dass die Schließung ansteht, so Sprecherin Ina Ludwig. „Bei den übrigen Mitarbeitern haben wir im Vorfeld der Schließung abgefragt, wer Interesse an einer Weiterbeschäftigung durch das DRK hat.“

Der kommissarische Einrichtungsleiter Thomas Kirschner soll indes für die Gesellschaft des DRK tätig bleiben, allerdings sei das künftige Aufgabengebiet des Selmers noch in der Detailplanung. 13 Mitarbeitern verlängerte das DRK nicht die befristeten Verträge. „Zu den Perspektiven der Mitarbeiter unserer Subunternehmen können wir keine Angaben machen“, so Ludwig weiter.

Offen ist, was die Notunterkunft den Steuerzahler gekostet hat. „Dazu kann ich gegenwärtig (noch) keine Angaben machen, da der Rückbau noch nicht abgeschlossen ist“, teilte Christoph Söbbeler, Sprecher der Bezirksregierung, auf Anfrage mit.

Gleich zum Auftakt voll

Die DRK-Betreuungsdienste Westfalen-Lippe gGmbH betrieb die Notunterkunft Bork im Auftrag der Bezirksregierung Arnsberg von August 2015 bis August 2016. Knapp ein Jahr lang, von Anfang September 2015 bis Ende Juli 2016, war die Einrichtung bewohnt.

Während dieser Zeit gab es eine einzige Situation, die rückblickend als wirklich heikel zu bewerten ist: Am 10. Mai eskalierte eine Auseinandersetzung in der Notunterkunft. Anfänglich kritisierte eine Gruppe von zehn Personen das Essen. Aus dieser Situation heraus entstand schließlich ein Handgemenge mit 14 beteiligten Bewohnern, die unter anderem in der Kantine mit Essen und Stühlen warfen, eine Tür und weitere Bestandteile der Einrichtung demolierten. „Unser Sicherheitspersonal hat damals schnell und gut reagiert“, schreibt das DRK in der Nachbetrachtung: „Das Team bewahrte Ruhe, kümmerte sich darum, dass die anderen Bewohner in Sicherheit gebracht wurden, verständigte die Polizei und versuchte, die Situation zu deeskalieren.“ Die 14 Beteiligten wurden in Abstimmung mit der Bezirksregierung noch am selben Tag in eine andere Flüchtlingsunterkunft verlegt. „Nach der Abreise der Gruppe kehrte in Bork schnell wieder Ruhe ein. Bis zur Schließung verlief der Betrieb in der Notunterkunft wieder harmonisch“, so DRK-Sprecherin Ina Ludwig.

Die meisten Menschen erreichten die Notunterkunft gleich zu Beginn im September vorigen Jahres: Am ersten Tag der Belegung kamen 940 Personen. Mitte September war die Notunterkunft mit etwas mehr als 1000 Gästen vollständig belegt. Der leerste Zeitraum war die Phase, in der die Notunterkunft als Durchgangsstation genutzt wurde. Zwischen Ende Oktober 2015 und Ende April 2016 beherbergte man die Menschen im Regelfall nur für eine Nacht. Die Belegungszahl schwankte während dieser Zeit erheblich, ab und zu kam es sogar zu Phasen des Leerlaufs. Ab Mai waren die Gäste wieder für längere Zeiträume in der Notunterkunft untergebracht. Zunächst kamen 360 Bewohner, am letzten Tag, dem 25. Juli, verließen 600 Menschen die Notunterkunft.tow