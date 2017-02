Werkstatt-Berufskolleg wächst

Schulleiter Dieter Schulze ist von den Zahlen selbst überrascht. Immer wieder betont er im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Schule sich nicht als Konkurrenz etwa zu den drei kreiseigenen Unnaer Berufskollegs sehe, sondern als alternatives Angebot für Schüler, die im Regelsystem nicht zurecht kommen. „Wir machen keine aggressive Werbung für unsere Schule, sondern wecken Interesse durch unsere Arbeit und unseren Ruf“, sagt Schulze.

Zur Zielgruppe zählen in erster Linie Jugendliche ohne Schul- und Berufsabschluss. Wollte man es negativ formulieren, könnte man von denjenigen sprechen, die im normalen System gescheitert sind. Doch das würde zu kurz greifen, zumal es für jedes Scheitern individuelle Ursachen gibt. Die Werkstatt-Schüler pauschal als zu dumm oder zu faul zu bezeichnen, wäre nicht nur falsch, sondern auch ungerecht. Oftmals kommen sie aus Verhältnissen, in denen die für eine gelingende Schullaufbahn so wichtige familiäre Unterstützung gänzlich fehlt. In großen Klassen an großen Schulen, in einem anonymen System sind sie dann ziemlich verloren – und verweigern den Schulbesuch irgendwann total.

Das Werkstatt-Berufskolleg versucht, diese Schüler aufzufangen – und sie durch sein besonderes Konzept doch noch zum Schulabschluss und in Ausbildung zu bringen. Die Palette der Möglichkeiten reicht vom Hauptschulabschluss nach Klasse 9 über die Berufsfachschule (Metall, Ernährung und Versorgungsmanagement, Wirtschaft und Verwaltung) bis zur Ausbildung zur Servicekraft, Sozialassistentin, Erzieherin oder Fachkraft für Lagerlogistik (siehe Text unten). Der Praxisanteil, die Arbeit in einer richtigen Werkstatt entweder im Schulgebäude oder am Standort Viktoriastraße, ist ganz bewusst hoch.

Das Besondere am Konzept des Werkstatt-Berufskollegs besteht aber vor allem in der intensiven Betreuung der Schüler durch die Lehrer. Von derzeit 41 Lehrkräften haben 38 außerschulische Berufserfahrung, etwa in der freien Wirtschaft und im Sozialbereich. Das Selbstverständnis als Begleiter der Schüler, als direkter Ansprechpartner sei zwar vom Grundsatz her nicht anders als in öffentlichen Schulen, sagt der Schulleiter. „Aber bei uns sind die Gruppen kleiner, es geht familiärer zu, und die Lehrer kommen mit ihrer Art bei jungen, benachteiligten Menschen gut an“, beschreibt Dieter Schulze.

Nicht wenige Schüler haben einen Flucht- und Migrationshintergrund, einige kommen auch von Förderschulen. Und viele aus der an sich heterogenen Gruppe eint das Gefühl, endlich eine Gemeinschaft gefunden zu haben, in der sie sich aufgehoben fühlen.

Kontakt In der neuen Ausbildungsklasse, die am 6. März beginnt, sind noch Plätze frei. Wer Interesse hat, kann einen Informationstermin im Sekretariat des Werkstatt-Berufskollegs vereinbaren: Tel. 02303/5888920, E-Mail k.ilsen@werkstatt-berufskolleg.de

Nachschub für die Logistikbranche

Die Logistikbranche bietet vielen Menschen im Kreis Unna Arbeit – und oftmals auch berufliche Perspektiven für die Schüler des Werkstatt-Berufskollegs.

Seit 2015 bietet das Berufskolleg die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik an. In der nächsten Woche startet eine neue Ausbildungsklasse, für die noch Plätze frei sind.

An drei Tagen pro Woche lernen die Teilnehmer im Logistikzentrum der Werkstatt an der Viktoriastraße in Unna den Arbeitsablauf der lagerlogistischen Prozesse von der Güterannahme über die Einlagerung bis zur Kommissionierung und zum Versand. An den übrigen zwei Tagen lernen sie im Berufskolleg an der Lindenbrauerei Deutsch, Kommunikation, Sport, Politik und Gesellschaftslehre, logistische Geschäftsprozesse, Organisation des Güterumschlages, Wirtschafts- und Betriebslehre, Datenverarbeitung, Englisch oder Französisch. Neben den Lehrern begleiten Sozialpädagogen und ein Meister der Lagerlogistik die Schüler.

Der Ausbildungsgang will gerade denjenigen Jugendlichen eine Chance geben, die aufgrund persönlicher und schulischer Handicaps bisher vergeblich eine Lehrstelle gesucht haben.

Das Angebot erfülle zudem die Nachfrage der heimischen Wirtschaft, sagt Schulleiter Dieter Schulze. Nicht nur Logistikfirmen, sondern auch viele andere Unternehmen bräuchten qualifizierte Kräfte in der Steuerung ihres Güterumschlages und Nachschubs.

Die Werkstatt im Kreis Unna

Die „Werkstatt“ wurde vor 33 Jahren in Unna gegründet mit dem vorrangigen Ziel, die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Heute ist sie mit acht Gesellschaften im Kreisgebiet tätig und regional der größte Weiterbildungsträger. Neben Jugendlichen profitieren auch Langzeitarbeitslose und Migranten von den Angeboten.