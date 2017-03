Weniger Kontrollen, weniger Raser

Die Tabelle der größten Tempo-Verstöße, die der Kreis am Dienstag veröffentlichte, zeigt nur die unverantwortlichsten Geschwindigkeitsüberschreitungen. Tempo 135 bei erlaubten 70 auf dem Westenhellweg in Bergkamen-Rünthe oder 71 bei erlaubten 30 auf der Parkstraße in Unna-Königsborn – das ist Raserei, die schon als gemeingefährlich einzuschätzen ist. Insgesamt 2205 Fahrverbote verhängte der Kreis Unna 2016 gegen Raser und Drängler.

Und doch handelt es sich dabei nur um die Spitze des Eisbergs. Insgesamt bearbeiteten die Mitarbeiter des Kreises Unna im Jahr 2016 exakt 158.097 Ordnungswidrigkeiten, die auf Verstöße gegen zulässige Höchstgeschwindigkeiten zurückzuführen waren. 2015 zählte die Bußgeldstelle in ihrer Jahresbilanz noch gut 6000 Ordnungswidrigkeiten mehr (165.050).

Daraus den Schluss zu ziehen, dass im Kreisgebiet angepasster und regelgerechter gefahren wurde, wäre aber falsch. Denn die Bilanz zeigt auch, dass die Mitarbeiter in den Fahrzeugen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung „nur“ 7567 Einsatzstunden ableisteten. Nur deshalb, weil es 2015 noch 7936 Einsatzstunden waren. Unter anderem aus Krankheitsgründen, so Kreissprecherin Birgit Kalle, sei die Zahl der Einsatzstunden geringer ausgefallen – und damit auch die Zahl der erwischten Raser.

Insgesamt entfallen rund ein Drittel aller Fälle auf die mobile Geschwindigkeitsüberwachung (50.000), etwas mehr auf die Starenkästen (70.000), der Rest auf die Kontrollen der Polizei.

Für die Bearbeitung ist immer der Kreis zuständig. Das gilt im Übrigen auch für den zwischenzeitlich berühmt-berüchtigten „Autobahn-Blitzer“ in der Baustelle auf der A2 bei Kamen, der im Jahr 2015 ebenfalls einen Beitrag zu erhöhten Fallzahlen leistete. Und er spülte seinerzeit allein 600.000 Euro mehr aus Bußgeldern in den Kreishaushalt. Im Jahr 2016 dürfte es weniger gewesen sein, doch dazu liegen noch keine Zahlen vor.