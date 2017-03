„Unterricht“ in Zivilcourage

1400 junge Menschen besuchen die Schule derzeit, von der Flüchtlingsklasse bis zur gymnasialen Oberstufe. Jeder fünfte Schüler hat einen Migrationshintergrund. Vielfalt ist hier nichts Abstraktes, sondern Alltag. Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion sitzen nebeneinander im Klassenraum. Das Miteinander funktioniert, aber natürlich ist die Wirklichkeit keine heile Wattebausch-Welt. Diskriminierung, Rassismus, Mobbing und Gewalt sind Problemfelder, mit denen sich Schüler und Lehrer gezielt auseinandersetzen – und zu denen sie klar Position beziehen. Zum Beispiel für Zivilcourage, einem Schwerpunkt in dieser Woche. Der Journalist, WDR-Moderator und Autor Uwe Schulz besuchte die Schüler am Dienstag, um mit ihnen über Zivilcourage zu sprechen. Es entwickelte sich ein offener, direkter Austausch auf Augenhöhe.

Lisa Radtke und Lea Tholen aus der Klasse AHR 13a (gymnasiale Oberstufe) betrachten zusammen mit Ang ... Lisa Radtke und Lea Tholen aus der Klasse AHR 13a (gymnasiale Oberstufe) betrachten zusammen mit Angelika Burkholz, der Leiterin des Märkischen Berufskollegs Unna, einen Teil der Ausstellung „Menschenwürde – zusammen gegen Rassismus“. Foto: Hennes

Ein Schüler sprach die Aufkleber mit dem Slogan „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an: „Bringen die eigentlich was?“ Die Antwort von Uwe Schulz: „Nö.“ Die Aufkleber an sich brächten erstmal gar nichts. Dann folgt ein Vergleich. „Du kannst deinem Freund 1000 Mal sagen, dass du ihn liebst. Aber wenn du es ihm nicht zeigst, wird er es dir irgendwann nicht mehr glauben.“

Schulz‘ Botschaft an die jungen Menschen: Seid wach, aufmerksam, kritisch – gerade in Zeiten, in denen es ein Donald Trump mit „Fake News“ und Lügen-Propaganda bis zum US-Präsident gebracht hat.

Gerade wenn Bilder oder Schlagzeilen, die Freunde in sozialen Netzwerken teilen, alles zu verraten scheinen, sei genaues Hinschauen gefragt. Schulz nannte als Beispiel die angebliche Entführung und Vergewaltigung eines Mädchens durch Migranten in Berlin, die es de facto nicht gab. „Hinterfragt und schaut euch die Quelle genau an“, ermunterte Schulz.

Was wolle wohl jemand erreichen, der eine Seite betreibt, die nur Nachrichten über Ausländerkriminalität verbreitet? Die Antwort kam von den Schülern: „Hetzen“. Zivilcourage fange damit an, sich nicht belügen zu lassen, sagte Schulz.

Eine weitere Botschaft des Moderators: Vorurteile sind normal, nur kleine Kinder hätten keine mangels Vorprägung und Erfahrungen. Fremdes erst einmal komisch zu finden, skeptisch zu beäugen – ebenfalls normal. Aber: Dagegen helfe, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich gegenseitig kennenzulernen. „Warum trägst du ein Kopftuch?“, fragte Schulz eine junge Muslimin im Publikum. Ihre Antwort: Weil es ein Teil ihrer Religion sei, ein wichtiges Symbol, die Schönheit in der Öffentlichkeit zu bedecken.

So unterschiedlich die Schüler am Märkischen Berufskolleg auch sein mögen – dieser „Wünschebaum“ in ... So unterschiedlich die Schüler am Märkischen Berufskolleg auch sein mögen – dieser „Wünschebaum“ in der Aula zeigt, dass sich doch fast alle das gleiche wünschen: Frieden, Gesundheit, gute Arbeit – und Liebe. Foto: Hennes

Miteinander reden, um einander besser zu verstehen – das tun die Schüler am Märkischen Berufskolleg mit seinen vielen verschiedenen Zweigen auch bereichsübergreifend. So brachte ein Projekt, das nun in einer Ausstellung mündete, sich vorher völlig fremde Schüler aus Berufsvorbereitungsklassen und der gymnasialen Oberstufe einander buchstäblich näher.

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ steht hier nicht nur auf Aufklebern. Es wird gelebt.