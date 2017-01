Splitternackt Einbrecher verfolgt

Der 40-Jährige war gegen 0.55 Uhr zum Kühlschrank gegangen, als er verdächtige Geräusche an der Haustür seines Hauses an der Humboldtstraße in Bork hörte. Kurzentschlossen riss er ruckartig die Tür auf und stieß auf den verdutzten Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff. „Der Geschädigte zögerte keinen Augenblick und nahm die Verfolgung auf. Nackt!“, heißt es im Bericht der Polizei. Doch schon an der nächsten Ecke habe er der eisigen Kälte Tribut zollen und die Jagd aufgeben müssen. Der Einbrecher ließ vor Schreck ein rotes Damenrad der Marke Pegasus am Tatort zurück. Er wird als etwa 30 Jahre alt und 1,60 Meter groß beschrieben, habe eine schlanke Statur und sei mit einem olivefarbenem Parka bekleidet gewesen. Hinweise an 02389/9213420 oder 9210.dpa/HA