Spiegel der Gesellschaft werden

Ja, bis 2020 vergeht noch eine Menge Zeit – und zuvor stehen mit Landtags- und Bundestagswahl noch andere wichtige Wahlen an. Doch der Stachel sitzt bei den Sozialdemokraten im Kreis Unna offenbar immer noch tief.

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, als die SPD in Bönen, Holzwickede und Lünen sicher geglaubte Rathäuser verlor – allein in Unna und Selm konnten die Bürgermeister das Amt „verteidigen“; sie hatten allerdings auch keine Gegenkandidaten. „Die Bürgermeisterwahlen sind zwar keine Zäsur“, so SPD-Unterbezirkschef Oliver Kaczmarek beim Parteitag. „Aber sie sind ein Warnsignal für die nächsten Jahre. Wir müssen uns anstrengen, um auch zukünftig weiterhin die bestimmende politische Kraft zu sein.“

Und dann kommen sie, die vielsagenden Worte. „Die Gesellschaft ist nicht mehr so, wie sich das heute in unseren Fraktionen abbildet.“ Kaczmarek bezieht sich auf Menschen mit Migrationshintergrund, „deren Anzahl in den Vorständen und Räten doch sehr übersichtlich“ sei – „das kann nicht unser Ernst sein.“ Menschen mit Migrationshintergrund seien zur gesellschaftlichen Normalität geworden – „und wir brauchen die ganz normalen Leute in den Parlamenten.“ Lauter kann eine politische Selbstkritik gar nicht klingen.

Das Wort Neuanfang nimmt Oliver Kaczmarek nicht in den Mund. Doch die „Perspektive 2020“, die der Parteitag am Samstag auf Antrag des Unterbezirksvorstandes verabschiedete, hat ein bisschen was davon. Auf vier Säulen wollen die Sozialdemokraten das Fundament dafür aufbauen, um auch weiterhin die „Kreis Unna Partei“ zu bleiben. Eine davon ist die Rekrutierung neuer Sozialdemokraten; knapp 5000 Mitglieder zählt der SPD-Unterbezirk derzeit – Tendenz fallend. Ferner will die SPD die Bildungsarbeit forcieren, um Funktionäre und Mandatsträger für die Ansprüche in der politischen Arbeit zu rüsten. Drittens sollen die Strukturen innerhalb des Unterbezirks auf den Prüfstand, um Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit erreichen zu können. Und letztlich wollen die Sozialdemokraten ab 2017 eine Bürgerakademie einführen, in der aktive und potenzielle Funktionäre wie auch interessierte Bürger auf ihre Aufgaben vorbereitet werden sollen.