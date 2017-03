Sperrung im Kreuz Dortmund/Unna

Autofahrer kennen es schon aus dem vergangenen Herbst: Verbindungen aus und nach Dortmund auf und von der A1 werden demnächst erneut gesperrt – und zwar bis zum Sommer.

Nach den Arbeiten an der südlichen Brückenhälfte folgt nun die nördliche, wie die Autobahnniederlassung Hamm des Landesbetriebs Straßen NRW ankündigt.

Los geht es am Montag, 20. März, mit vorbereitenden Arbeiten. Für zwei Wochen stehen dem Verkehr auf der A44 in Fahrtrichtung Kassel zwei eingeengte Fahrspuren zur Verfügung. Anfang April laufen alle vier Fahrspuren auf der südlichen Brückenhälfte.

Auf der A1 im Bereich des Kreuzes wird ab Samstag, 25. März, ebenfalls eine Verkehrsführung für die Brückenarbeiten aufgebaut. Sie bringt hohes Staupotenzial mit sich – denn statt der gewohnten drei Fahrstreifen in jede Richtung stehen nur noch zwei eingeengte zur Verfügung. Zunächst lässt Straßen NRW diese Verkehrsführung in Richtung Köln aufbauen (25. und 26. März), eine Woche später (1. und 2. April) folgen die Fahrstreifen in Richtung Bremen.

Der Staumelder im Kreuz Dortmund/Unna dürfte in den nächsten Monaten mehr zu tun bekommen. Foto: Archiv

Am ersten Aprilwochenende werden zudem zwei Verbindungen von A1 und B1/A44 gesperrt. Betroffen ist das Stück von der A1 aus Köln kommend auf die B1/A44 nach Dortmund sowie die Verbindung aus Dortmund kommend auf die A1 in Richtung Bremen. Die Umleitung läuft wie gewohnt über die Anschlussstelle Unna-Ost.

Wie Straßen NRW weiter mitteilte, umfassen die Arbeiten die Instandsetzung und Verstärkung des Kreuzungsbauwerkes A1/A44. Im Einzelnen ist Folgendes geplant: Auf der A44 wird das Bauwerk neu abgedichtet und bekommt eine neue Fahrbahn, neue Schutzplanken und ein neues Geländer. „Unten“, also im Bereich der A1, wird die Brücke mit 90 Tonnen Stahl verstärkt, um auch zukünftig die Last des Verkehrs tragen zu können. Die Verstärkung erfolgt durch Stahllamellen, die unter die Hauptträger geschweißt werden.

4,4 Millionen Euro aus Bundesmitteln werden in die knapp 50 Jahre alte Brücke des Autobahnkreuzes investiert. Anfang Juli soll die Maßnahme abgeschlossen sein – und der Verkehr wieder in alle Richtungen normal fließen.