Sparkasse schließt acht Filialen

Nur einmal im Jahr sucht der Durchschnittskunde noch eine Geschäftsstelle zur persönlichen Beratung auf, ansonsten nutzt er die Selbstbedienungsterminals oder regelt seine Bankgeschäfte per se über das Internet. Die Filiale; ein Auslaufmodell. Und das zwingt nun auch die Sparkasse Unna-Kamen zu einem Radikalschnitt. Nicht überraschend, hatte Sprecher Jürgen Wienpahl Ende vergangenen Jahres mit Verweis auf den allgemeinen Trend doch schon eine „strategische Überprüfung“ des Geschäftsstellennetzes angekündigt. Dass jede zweite der insgesamt 16 Filialen schließt oder in einen reinen Selbstbedienungsstandort umgewandelt wird, überrascht in dem Ausmaß aber doch. Jeder siebte Kunde verliert laut Sparkassenvorstand seine Stammfiliale, die 18 betroffenen Mitarbeiter werden an anderer Stelle im Unternehmen eingesetzt. „Wir haben in Westfalen-Lippe einen überdurchschnittlich großen Anteil kleiner Geschäftsstellen“, sprach der Vorstandsvorsitzende Klaus Moßmeier am Abend von Veränderungsdruck. Der Verwaltungsrat folgte dieser Einschätzung.

Filialnetz stammt großteils aus den 60ern

Das Papier ist freilich ein Ergebnis des über Jahrzehnte veränderten Kundenverhaltens. Das Filialnetz der Sparkasse stammt im wesentlichen aus den 60er-Jahren und damit aus einer Zeit, in der an Selbstbedienung in Banken nicht zu denken war. Entsprechend stärker waren die Geschäftsstellen frequentiert. In den 70ern kamen dann die ersten Kontoauszugsdrucker, in den 80ern die Geldautomaten – und seit etwa zehn, zwölf Jahren ersetzt das Onlinebanking für einen immer größer werdenden Kundenkreis den Gang in die Filiale. „Eine Bankdienstleistung wie in den 70ern anzubieten, wäre heute unbezahlbar“, sagt Sparkassen-Sprecher Wienpahl. Und das, was davon übrig geblieben ist, wirkt unter diesem Gesichtspunkt teils paradox. Die beiden Filialen im Holzwickeder Ortszentrum etwa trennen nur gut zehn Minuten Fußweg, auch in Unnas Stadtmitte gibt es Standorte, die nur einen Steinwurf weit voneinander entfernt sind. In Zeiten, in denen Niedrigzinsen die Margen bei Krediten und Anlagen deutlich drücken, ist das wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. „Die Kunden der Sparkasse bezahlen täglich mehr als 12.000 Mal ihre Einkäufe mit einer Karte, sie nutzen mehr als zweihundert Mal im Jahr die Onlinefiliale für ihre Geschäfte, zur Beratung kommen sie im gleichen Zeitraum nur einmal in die Geschäftsstelle“, begründet die Sparkasse denn auch die Konzentration der persönlichen Beratung auf weniger Standorte.

Kooperation mit der Volksbank

Neben der Hauptstelle in Unna und den Hauptgeschäftsstellen in Kamen und Holzwickede bleiben fünf Geschäftsstellen in den Unnaer Stadtteilen Massen, Königsborn und Hemmerde sowie in den Kamener Stadtteilen Methler und Heeren erhalten; ergänzt durch sieben Selbstbedienungsstandorte, die zum Teil gemeinsam mit dem Mitbewerber, der Volksbank Dortmund, betrieben werden. Ein Paradigmenwechsel, wobei Moßmeier nicht davon ausgeht, dass eine solche Kooperation wettbewerbsentscheidend sei.

Ob das alles reicht, um die Kritik der Kunden in Grenzen zu halten, ist fraglich. Auch Klaus Moßmeier rechnet mit Stimmen, denen die eigene Bankfiliale über alles geht. Man wolle die Auswirkungen für Kunden so gering wie möglich halten, verweist der Vorstandsvorsitzende auf bestehende und neue Alternativangebote. So plant die Sparkasse Unna-Kamen als Alternative zu Filialbesuch und Onlinebanking zusätzlich zur Kundenberatung Zuhause oder am Telefon, einen Lieferservice für Bargeld einzuführen.

Andere Sparkassen haben es vorgemacht

Die Sparkasse Unna-Kamen ist mit dem Strukturprozess freilich nicht allein, die gesamte Branche treibt das Filialsterben um. Im Kreis Unna haben bereits die Sparkasse Fröndenberg und die Sparkasse an der Lippe (Lünen, Werne, Selm) Standorte geschlossen, die Sparkasse Schwerte will bis März sämtliche Zweigstellen schließen. Beim Sparkassen-Verbund Bergkamen-Bönen gibt es derzeit lediglich die Absicht, sich mit dem Filialnetz auseinanderzusetzen. Im Sommer vergangenen Jahres hatte indes auch die Volksbank Dortmund, zu der unter anderem die Institute in Unna und Schwerte zählen, angekündigt, 30 ihrer 79 Filialen schließen zu wollen.