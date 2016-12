Silberhochzeit mit Antenne Unna

Der sympathische Mann, das ist Lothar Baltrusch, und die Tausenden Menschen haben eine Sache gemeinsam, sie haben alle Antenne Unna eingeschaltet. Dass sie ihren Tag mit der sonoren Stimme im Ohr beginnen können, verdanken sie zwei Sachen. Zum Einen, dass vor 25 Jahren der Lokalfunk für den Kreis Unna auf Sendung ging, zum Anderen, dass der damalige Chefredakteur gute Ohren hatte.

Seit der zweiten

Woche dabei

Als Lothar Baltrusch nämlich nur eine Woche nach der ersten Sendung in der Redaktion von Antenne Unna vorbeikam, war es seine Stimme, die ihm die Türen öffnete. Dem guten Ohr des ersten Senderchefs Peter Fischer ist es zu verdanken, dass es diese markante Stimme ins Radio geschafft hat, und die Hörer nun auch noch zum 25. Sendergeburtstag begleitet. Eine Ausbildung beim Radio oder zum Redakteur konnte Baltrusch zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht vorweisen. Werkzeugmacher hatte er gelernt, aber 1991 – mit Ende 20 – irgendwie Lust auf Radio. „Ich bin ja mit dem WDR groß geworden, also mit dem alt ehrwürdigen Rundfunk. Anfang der 90er kamen plötzlich neue Sender ins Spiel. Die haben dann nicht mehr so steif geklungen, sondern locker und frisch. Da wollte ich mitmachen.“ Gesagt, getan – und eine Woche, nachdem Antenne Unna zum ersten Mal auf Sendung ging, stand der junge Baltrusch mit einem klobigen Aufnahmegerät auf der Straße und machte seine erste Umfrage. Das ist lange her und mittlerweile moderiert Baltrusch schon seit Jahren die Morgensendung. „Damals ging es um Starenkästen“, erinnert er sich, und um Geschwindigkeitskontrollen geht es auch jetzt, denn ein Hörer hat einen mobilen Blitzer in Fröndenberg erspäht. „Am Hirschberg, Höhe JVA-Krankenhaus, steht ein Caddy, der macht teure Fotos“, klingt es leicht blechern aus den Lautsprechern. Der Sender hat eine Blitzerhotline geschaltet, über die sich Hörer gegenseitig vor Geschwindigkeitskontrollen warnen können. Per Knopfdruck kann der Moderator den Anrufer „on air“ schalten und warnt somit in der Spitze bis zu 80.000 Menschen gleichzeitig. „Das ist eigentlich unvorstellbar, diese Zahl“, sagt Baltrusch und hält kurz inne. „Das ist das ganze Westfalenstadion voll. Wenn ich mir vorstelle, dass ich da im Mittelkreis stehen würde und müsste was erzählen. Ich glaub, ich würd‘ mir in die Hose machen.“ Im Studio B ist er aber die meiste Zeit alleine: „Wenn man darüber nachdenkt, ist das auch ganz schön komisch. Da stehste hier und quatscht dir einen ab und die Leute, die zuhören, musste dir dazudenken.“ Zu den wenigen Besuchern im Studio gehören die Kollegen aus der Nachrichtenredaktion, die nun in Person von Andreas Milk ganz leise zur Tür herein kommt und sich die Kopfhörer am Nachrichtenplatz aufsetzt.

In der Nachrichtenredaktion bereiten Andreas Milk und Jacqueline Schlüsener die neusten Nachrichten aus dem Kreis vor.

Immer zur halben Stunde gibt es Lokalnachrichten. „Danke Andreas“, mit diesen Worten verabschiedet Moderator Baltrusch seinen Nachrichtenkollegen für eine Stunde und ist wieder alleine im Studio. Auch wenn man sich die Leute dazudenken muss, Zeit, um in große Grübeleien zu verfallen, hat man als Radiomoderator jedenfalls nicht. Auf einem der sechs Bildschirme, die im Halbkreis um den Moderatorenstuhl angeordnet sind, blinken rote Zahlen auf. Ein Countdown zählt an, wie lange es noch dauert, bis das Lied, das aktuell gespielt wird, zu Ende ist. Am Ende hat Lothar Baltrusch den Fader etwas heruntergezogen, das lässt das Lied rascher ausklingen, dazu hat er noch einen Antenne-Unna-Jingle über den Schluss gesetzt, „dadurch klingt der Übergang runder“, erklärt der Radio-Profi. Während der laufenden Sendung hat der Moderator unzählige kleine Stellschrauben, an denen er drehen kann und muss. Das Programm, das Antenne Unna vor Ort am Ostring produziert, muss genau auf das Rahmenprogramm von Radio NRW abgestimmt sein. „Hier steht‘s“, Baltrusch zeigt mit dem Finger auf ein rot unterlegtes Kästchen auf dem Monitor, auf dem gerade der Sendeplan für die laufende Stunde angezeigt wird, „46 Sekunden muss ich jetzt irgendwo herausholen, sonst wird der letzte Titel einfach abgeschnitten.“ Zu jeder vollen Stunde übernimmt Radio NRW sozusagen das Ruder und es werden auf allen Frequenzen der angeschlossenen Lokalradiostationen Werbung und die Weltnachrichten gesendet. Weil diese Stationen alle zeitgleich auf das Muttersignal aus Oberhausen aufschalten, muss jeder Moderator in jedem Lokalsender darauf achten, dass er mit seiner Sendung genau im Zeitplan liegt. „Ich schau mal, ob es von Bon Jovi einen Kurztitel gibt“, murmelt Baltrusch und klickt sich durch das Musikarchiv. „Jau“, zufrieden schiebt er das Lied an die passende Stelle in der Sendeliste.

Radio braucht

gutes Timing

„Jetzt sind es nur noch sieben Sekunden, das schaff‘ ich, da muss ich gleich eben ein bisschen mehr erzählen.“ Die Liste der Songs, die gespielt werden, wird genau wie die Reihenfolge von Radio NRW vorgegeben. „In der Regel verändern wir daran auch nichts – auch wenn es schon hin und wieder einen Titel gibt, der mir furchtbar auf die Nerven geht“, sagt Baltrusch und brummt irgendetwas mit „keine Maschine“. Viele Hörer unterliegen dem Trugschluss, dass der Moderator auch der DJ ist, dem ist aber nicht so – sonst würde viel mehr Elvis laufen. „Manchmal fragen mich die Leute, was ich hier denn eigentlich den ganzen Morgen so mache, und ob mir nicht furchtbar langweilig wäre, wenn ich nur alle paar Minuten mal ‚Hallo‘, oder die Uhrzeit sagen würde.“ Während er erklärt, hat er schon wieder drei Sachen in der Sendeliste geändert, das Musikbett unter den nächsten Lokalnachrichtenblock gezogen und den Comedy-Einspieler vorbereitet. Eine Livesendung im Radio zu moderieren ist in etwa so, als bediene man eine unglaublich komplizierte und empfindliche Maschine – nur niemand merken, wie unglaublich kompliziert und empfindlich die Maschine ist. Und das über einen Zeitraum von vier Stunden. „Danach ist man schon mal ziemlich platt.“ Wie gut, dass die Ablösung schon bereit steht. Jenni Hansen hat die Kopfhörer aufgesetzt und übernimmt ab 10 Uhr.

Die Moderationsablösung Jenni Hansen übernimmt ab 10 Uhr mit dem Tag auf Antenne Unna.

Der Radiosender von nebenan

Danach läuft die dritte moderierte Sendung am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr. Mit den zwölf Stunden Eigenprogramm, die Antenne Unna unter der Woche produziert, deckt der Sender die Hauptnutzungszeit des Radios ab. „Vor sechs hört eh kein Mensch Radio und abends schauen die Leute eher Fernsehen“, so Baltrusch.

Als Ende 1991 Antenne Unna das erste Mal auf Sendung ging, lag die Frequenz noch bei 104,4 und die Redaktion noch an der Mozartstraße. Nicht aber von dort aus, sondern aus dem Rathaus in Lünen gab es die erste große Livesendung am 30. November.

Eigentlich lief der Sendebetrieb zu diesem Zeitpunkt schon seit zwei Wochen. Die Redaktion hatte damals die Frequenzen der lokalen Radiosender bereits genutzt und ein Endlos-Sendeband aufgelegt. So sollten sich die Hörer schon einmal auf die musikalische Klangfarbe des neuen Senders einstellen können. Während des Probebetriebes konnte die Bundespost Reichweiten-Messungen durchführen und es gab Möglichkeiten zur technischen Nachbesserung.

Mit der sechsstündigen Livesendung zum Einstand haben die Reporter, Redakteure und Moderatoren von Antenne Unna genau halb so viel Programm gemacht, wie ihre Kollegen es heute jeden Tag schaffen. Das Wissen um den lokalen Hörfunk, was die Menschen erwarten und was man als Radioredaktion mit wenig Personal zu leisten im Stande ist, steckte noch in den Kinderschuhen.

Die hat man jedoch – mittlerweile am Ostring – längst abgelegt und macht ein Radioprogramm, dass sich in der jüngeren Vergangenheit noch stärker auf den regionalen Bezug zum Kreis Unna konzentriert. In den Anfangsjahren war der Bürgerfunk noch mit 15 Prozent Sendezeit recht üppig im Programm platziert. Mit dem neuen Landesmediengesetz 2007 wurde der Umfang auf eine Stunde täglich zurückgefahren.

Die jüngsten Zahlen sprechen dafür, dass Antenne Unna heute einiges richtig macht. Denn am Ende sind es die Hörer, die mit ihren Empfangsgeräten abstimmen, ob sie das Programm gut oder schlecht finden.