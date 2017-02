Reifen von zehn Autos abmontiert

In der Nacht zu Montag haben Diebe an den Wagen, die auf dem Außengelände neben dem Kreisverkehr an der Hagener Straße stehen, zehn Sätze Reifen abmontiert und mitgenommen.

Um die Muttern zu lösen, haben die Täter die Autos angehoben und auf Backsteine gestellt. Dabei wurden jedoch fast alle Autos zum Teil erheblich beschädigt. Denn auf dem Schotter-Untergrund hielten die aufgeschichteten Steine dem Druck nicht stand, sie kippten teilweise um. Die Karosserien krachten herunter. Die Bremsscheiben drückten sich zum Teil tief in den Schotter, Kotflügel wurden dabei beschäftigt.

Die Reifen müssen die Täter dann über den gut zwei Meter hohen Zaun gehievt haben, denn das verschlossene Tor war nicht beschädigt. „Ein Nachbar hat uns berichtet, dass er sogar die Täter nachts beobachtet hat. Sie waren offenbar mit einem Mercedes Sprinter da“, berichtete am Montag Klaus Niedergriese, Leiter des Autohauses. Allerdings hatte der Nachbar nachts wohl nicht die Polizei alarmiert, aber sich immerhin das Kennzeichen des Transporters notiert.

Wie ein vergessenes Skelett liegen die Autos auf dem Hof. Foto: Paulitschke Wie ein vergessenes Skelett liegen die Autos auf dem Hof. Foto: Paulitschke

Was Klaus Niedergriese allerdings am meisten verwundert, ist, dass es sich bei den gestohlenen Reifen keineswegs um edle Modelle handelt. „Es sind gebrauchte Räder von einem Opel Astra, Passat und ähnlichen Modellen. Nichts Besonderes“, so Klaus Niedergriese. „Es ist für mich nicht erkennbar, was die gewollt haben.“ Offenbar haben die Täter aber doch die Autos gezielt ausgesucht, denn die zehn Modelle standen über den ganzen Platz verteilt.

Das akf Autohaus gibt es seit November 2015 in Wandhofen. Bisher wurden dort erst ein Mal Reifen gestohlen. „Damals waren es hochpreisige 20-Zoll-Aluräder“, so Klaus Niedergriese.

Auch wenn es sich diesmal um gebrauchte, durchschnittliche Räder handelt, der Schaden für das Autohaus ist nicht unerheblich, zumal auch alle Autos beschädigt wurden. Die Autos sind zwar versichert, jedoch gibt es für jedes Auto eine Eigenbeteiligung. Die Polizei gibt allein für die Reifen einen Schaden von rund 10.000 Euro an.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schwerte unter Tel. 02304/921-3320 oder 921-0 zu wenden.