Per Drahtesel auf Erkundungstour

Radfahrer konnten selbst wählen und an jeder Stelle in den 55 Kilometer langen Rundkurs, der an vielen Stellen auch entlang der Gewässer des Lippeverbandes führte, einsteigen. Damit das Unterhaltungsprogramm unterwegs nicht zu kurz kam, gab es an verschiedenen Ankerpunkten entlang der Tour kulturelle Programmpunkte, die Radler aus vielen Städten des Kreises lockten. Um den Radlern weitestgehend freie Fahrt zu bieten, wurden kleinere Teilstrecken für den Autoverkehr gesperrt und an viel befahrenen Orten Querungshilfen eingerichtet, die unter anderem das Technische Hilfswerk betreute.

Viele Radler machten sich am Sonntagmorgen mit dem Fahrrad auf, die Strecke zwischen Unna, Kamen und Bergkamen zu befahren. Manche starteten in Gruppen vor dem Unnaer Rathaus, andere schlossen sich unterwegs zu einem radelnden Verbund zusammen. Auf der Strecke bestand die Möglichkeit, eines der zahlreichen Angebote wie zum Beispiel den Besuch beim Imker wahrzunehmen. Der Königsborner Kurpark bot Gelegenheit, den müden Beinen eine Pause zu gönnen.

Dort konnten sich die Radfahrer verpflegen oder verpflegen lassen. Auch für die Kinder gab es Angebote ausgelassen zu spielen, während die Eltern an Tischen und Bänken saßen und dem Unterhaltungsprogramm mit Musik lauschten. Eine Gruppe ließ sich durch laute deutsche Schlagermusik „antreiben“. Alle Radfahrer bedankten sich bei den Helfern für ihre Sicherheitstätigkeit. An der Bergkamener Station der Radkult(o)ur erklang sogar die Musik von einem fahrbaren Untersatz.

Die Band „Lippetaler Minirock“ drehte auf einem dreirädrigen Gefährt ihre Runden zwischen den Radlern, die auf dem Museumsplatz in Oberaden Station machten. Allerdings verließen sich die Musiker dann doch nicht auf Muskelkraft, sondern ließen ihren Untersatz von einem Elektromotor antreiben. Auf eigene Kraft mussten jedoch jene Besucher setzen, die das Angebot „Spielen und Fahren wie vor 100 Jahren“ ausprobieren wollten: Rolf Flören von der Hochradfahrschule Mönchengladbach hatte Spielgeräte und Fahrräder mitgebracht, die aus der Zeit zwischen 1890 und 1950 stammten.

Das passte zu dem Standort vor dem Bergkamener Museum, das zudem parallel zu Radkult(o)ur sein Museumsfest feierte. „Heiße“ Zweiräder konnte bestaunen, wer auf dem Kamener Marktplatz Station machte. Dort war eine kleine Ausstellung ganz besonderer E-Bikes zu sehen. Räder, verstärkt mit einem kleinen Motor, in Harley-Davidson-Optik; Chrom und andere Accessoires blitzten in der Sonne. Wer mit seinem eigenen E-Bike angeradelt kam, konnte zudem „auftanken“ und, während die Batterien des Bikes luden, der Livemusik lauschen. Die Band „Dieselknecht“ aus Dortmund spielte vor zahlreichen Radlern und Spaziergängern, während Vereine und Institute an ihren Ständen Informationen verteilten. Der ADFC Kamen-Bergkamen bot zudem diverses Fahrradzubehör an, zu Lampen und Fahrradschlössern gab es Tipps und Fachsimpelei gratis dazu.

Ein buntes Programm und viel Service erwartete die Radler, die am Förderturm in Bönen Station machten. Neben kulinarischen Genüssen gab es Livemusik und viele Informationen. Ein Stand bot zugunsten der Kinder in Chatterhat in Indien Waffeln, selbstgekochte exotische Marmeladen und Produkte aus fairem Handel oder von Partnern in Indien an. Die AOK war für den Streckenpass zuständig. Wer mindestens drei Stempel vorweisen konnte, durfte an der Verlosung eines Fahrrads teilnehmen. Zur guten Stimmung trug auch die Livemusik bei. Die Bönen Allstars, die Gruppe Last Order und ConGas aus Münster mit ihren Trommelrhythmen aus Afrika und der Karibik sorgten für Schwung.

Die Veranstalter zeigten sich am Sonntagabend zufrieden mit der diesjährigen Radkult(o)ur.

10.838 Fahrradfahrer schwangen sich auf ihren Drahtesel, um die Route abzufahren und sich die verschiedenen Programmpunkte anzusehen. Auch wenn es weniger Teilnehmer waren als vor zwei Jahren, als knapp unter 12.000 Menschen die Radtour abfuhren, war Jutta Pauels von der Stabsstelle Planung und Mobilität des Kreises Unna trotzdem sehr zufrieden. „Die Stimmung war gut und das Wetter hat gepasst“, zog sie Bilanz. Auch das Programm an den verschiedenen Ankerpunkten sei gut angenommen worden. Darüber hinaus habe das Zusammenspiel von regulärem Straßenverkehr und den teilnehmenden Radlern reibungslos funktioniert – nicht zuletzt aufgrund der eingerichteten Querungshilfen, der wohlüberlegten Sperrung kleinerer Teilabschnitte in Königsborn (Zechenstraße) und Unna (Heerener Straße) sowie eines geänderten Routenverlaufs. „Wir haben von Staus nichts gehört – auch dank der tollen Helfer entlang der Strecke“, so Pauels.