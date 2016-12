Million am seidenen Faden

Michael Klimziak, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat Holzwickede, kündigt ein mindestens von einer breiten politischen Mehrheit getragenes Papier an, das bereits kommende Woche im Kreishaus eingehen soll; offen ist demnach nur, ob es auch die CDU-Fraktion unterzeichnet.

Adressiert an Landrat Michael Makiolla, formuliert das Schreiben die dringende Aufforderung an den Kreistag, die millionenschwere Stiftung für das kreiseigene Gut schnellstmöglich wieder in die politische Beratung zu bringen und grünes Licht für ihre Gründung zu erwirken. „Es ist eigentlich nicht unser Ziel, öffentlich in die Kreistagspolitik einzugreifen – aber hier spielt der Faktor Zeit eine erhebliche Rolle“, so Klimziak. Und: „Es geht um Holzwickede. Wir sind stolz darauf, dass der Kreis das Gut erworben, restauriert und der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Es wäre fatal, eine solche sich bietende Chance von dannen ziehen zu lassen.“

Klimziak: „Keine plausiblen Gründe“

Laut Klimziak liegt das Papier derzeit bei Bürgermeisterin Ulrike Drossel, die am Donnerstagnachmittag für uns allerdings nicht zu erreichen war. Demnach sammelt sie derzeit die Unterschriften der Fraktionsvorsitzenden, um das Schreiben schnellstmöglich auf den Postweg zu bringen. Mitspracherecht hat freilich weder die Holzwickeder Verwaltung noch die Politik – Haus Opherdicke ist Eigentum des Kreises, vor diesem Hintergrund hat der Kreistag die alleinige Verfügungsgewalt. Doch die Emschergemeinde will ein politisches Signal setzen, ihr Unverständnis über die Vorgänge im Kreistag deutlich machen – und ja, letztlich die Große Koalition zur Besinnung bringen.

Ihm jedenfalls erschließe sich nicht, warum man die Stiftung „im Sinne des Kreises und vor allem im Sinne dieser wunderschönen Kultureinrichtung“ nicht sofort und ohne Aufschub gründe, so Klimziak. „Mir sind keine plausiblen Gründe genannt worden, die rechtfertigen würden, das Thema noch einmal aufzuschieben.“

Ein Schlag ins Gesicht für die Sozialdemokraten auf kreispolitischer Ebene – zumal davon auszugehen ist, dass Klimziak zumindest mit seinem Holzwickeder Ortsvereinschef und Kreistagsmitglied Theo Rieke über die Hintergründe gesprochen haben dürfte, nachdem er selbst „erst aus der Zeitung“ von den Vorgängen rund um die millionenschwere Stiftung erfahren habe, wie Klimziak bestätigt.

In der SPD-Fraktion wird Kritik an Cziehso lauter

Die Argumentation der SPD im Kreistag am 13. Dezember selbst und auch im Nachgang zur Sitzung erschien wenig schlüssig. Im Lichte manch einer diskreten Reaktion aus den Reihen der SPD-Fraktion auf das mediale Echo klingt sie nun umso nebulöser: Das Vorgehen der Fraktionsspitze – Brigitte Cziehso hatte im Vorfeld der Kreistagssitzung Fraktionszwang in der Stiftungsfrage verhängt – hat in den Reihen der Genossen offenbar massive Kritik an ihrem Geschacher mit der CDU ausgelöst.

Fraktionssitzung mit hitziger Debatte erwartet

Hinter vorgehaltener Hand wird unverhohlen auf die Fraktionssitzung mit Wahlen im Januar verwiesen. Dort dürfte es zumindest eine hitzige Debatte um die Positionen der Sozialdemokraten im Kreistag geben. Dass Cziehso einen Denkzettel bekommt, ist allerdings genauso zweifelhaft wie die von manch einem formulierte Hoffnung, dass die Fraktionsvorsitzende von den Alleingängen ihrem CDU-Mitspieler Wilhelm Jasperneite ablässt.

Die Hintergründe in Kürze Ein Ehepaar aus Berlin mit Bezug zu Haus Opherdicke will eine Stiftung für das Gut in Treuhänderschaft des Kreises als Alleinerbin für sein millionenschweres Vermögen einsetzen. Die Gründung der Stiftung ist an zwei Bedingungen geknüpft: die Errichtung eines Skulpturenparkes – finanziert aus dem Vermögen der Eheleute – und die Berufung Thomas Hengstenbergs in den Stiftungsrat. Die für die jüngste Kreistagssitzung geplante Abstimmung platzte, weil die Fraktionen von SPD und CDU eine Vertagung durchsetzten – ungeachtet der Warnung des Landrates, dass der Kreis die Stiftung bei einer weiteren Verzögerung verlieren könnte.

Wenige Tage Aufschub

Thomas Hengstenberg hat die vergangenen Tage für intensive Gespräche mit den potenziellen Stiftern genutzt. „Die Eheleute kommen sich vor wie zwei Bettler, die von anderen etwas wollen“, spricht der langjährige Kulturfachbereichsleiter des Kreises unverblümt von einer „verkehrten Welt“.

Das von den Fraktionsvorsitzenden Brigitte Cziehso (SPD) und Wilhelm Jasperneite (CDU) angekündigte Schreiben, mit dem sie die Berliner Eheleute um ein Gespräch bitten wollten, sei zwischenzeitlich angekommen – und habe Verwunderung ausgelöst. „Die beiden fragen nicht zu Unrecht, worüber denn eigentlich diskutiert werden soll“, ist auch Hengstenberg selbst brüskiert. Gleichwohl wollen die Eheleute kurzfristig auf das Papier reagieren – mit welchem Tenor, das vermochte Hengstenberg im Gespräch mit unserer Redaktion nicht einzuschätzen. Nur so viel: „Wir haben sicher noch mal einen kleinen Aufschub, aber der wird nicht bis zur Gründung einer Kommission reichen“, betonte er, dass es sich allenfalls um Tage, nicht um Wochen handele. „Die beiden sind völlig brüskiert, fühlen sich vor den Kopf gestoßen und sind verletzt.“ Schließlich gehe es um ein Lebenswerk, um den Nachlass zweier Menschen, den sie in ihrem arbeitsreichen Leben geschaffen hätten. „Dürfen wir Bedingungen erfüllen, damit man unser Geschenk großzügigerweise annimmt?“, zitiert Hengstenberg aus einem der „vielen emotionalen Gespräche“, wie er sagt.hei